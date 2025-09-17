< sekcia Šport
Sobolenková sa pre zranenie odhlásila z turnaja WTA 1000 v Pekingu
Svetovú jednotku vyradilo menšie zranenie, ktoré utrpela na US Open.
Autor TASR
Peking 17. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa odhlásila z nadchádzajúceho turnaja WTA 1000 v Pekingu. Svetovú jednotku vyradilo menšie zranenie, ktoré utrpela na US Open.
„Je mi veľmi ľúto, že sa nebudem môcť zúčastniť na podujatí v Pekingu. Budem sa teraz koncentrovať na moje zotavenie, na súťažné kurty sa vrátim, až keď budem stopercentne zdravá. Teším sa na návrat do Pekingu budúci rok,“ uviedla Sobolenková na sociálnej sieti. China Open štartuje v čínskej metropole 24. septembra, vo vlaňajšej edícii vypadla 27-ročná Bieloruska vo štvrťfinále dvojhry, pripomenula agentúra AFP.
