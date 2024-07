Sobolenková sa pre zranenie ramena odhlásila z turnaja

Londýn 1. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa pre zranenie ramena odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone. Dvojnásobná šampiónka Australian Open oznámila svoje rozhodnutie krátko pred pondelňajším duelom 1. kola proti Američanke Emine Bektasovej. Informovala o tom agentúra AFP.



Sobolenková mala byť na tráve All England Clubu nasadenou trojkou. V pavúku ženskej dvojhry ju nahradí ruská "lucky loserka" Erika Andrrejevová. Sobolenková musela koncom júna skrečovať štvrťfinálový duel na turnaji WTA v Berlíne proti neskoršej finalistke Ruske Anna Kalinskej. Dva dni pred štartom Wimbledonu uviedla, že sa necíti stopercentne fit a jej účasť na prestížnom turnaji je ohrozená.



"S bolesťou v srdci musím oznámiť všetkým fanúšikom, že nebudem môcť štartovať vo Wimbledone. Robila som všetko pre to, aby som bola pripravená na tento prestížny turnaj, moje rameno však nespolupracuje. Dnes som ho na tréningu skúšala maximálne zaťažiť, no nešlo to. Členovia môjho tímu mi prízvukovali, že ak by som hrala vo Wimbledone, bolesti ramena by sa mohli ešte vystupňovať, preto som sa odhlásila z turnaja. Dúfam, že sa vidíme o rok, Wimbledon pre mňa veľmi veľa znamená," napísala Sobolenková na instagrame.