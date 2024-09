Sobolenková si splnila sen, je prvýkrát víťazkou US Open

ženy - dvojhra - finále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Jessica Pegulová (USA-6) 7:5, 7:5



New York 7. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala prvýkrát v kariére na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále dvojhry zvíťazila v pozícii nasadenej dvojky nad šestkou "pavúka" Američankou Jessicou Pegulovou 7:5, 7:5. Sobolenková získala v New Yorku tretí titul z podujatí veľkej štvorky, v januári i vlani ovládla Australian Open.Bieloruska si z Flushing Meadows odnáša prémiu 3,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. Stala sa iba piatou hráčkou, ktorá vyhrala v jednom roku oba grandslamové turnaje na tvrdom povrchu. V minulosti sa to podarilo Nemkám Steffi Grafovej i Angelique Kerberovej, Američanke Monice Selešovej a Švajčiarke Martine Hingisovej.Pegulovej vyšiel začiatok prvého grandslamového finále, keď v treťom geme prelomila podanie súperky a ujala sa vedenia 2:1. Sobolenková však v ďalších minútach získala štyri gemy za sebou. Potom Bieloruska začala kopiť nevynútené chyby, čo bola vody na mlyn Pegulovej, ktorá vyrovnala na 5:5. Koncovka úvodného dejstva však patrila Sobolenkvoej. V dvanástom geme premenila po hodine hry v poradí piaty setbal.Bieloruska sa dostala na koňa a na začiatku druhého dejstva po rýchlom brejku odskočila Pegulovej na 3:0 Američanka však nezložila zbrane a rovnako ako v semifinálovom dueli proti Češke Karolíne Muchovej sa nadýchla k obratu. Pegulová otočila na 5:3 a bola blízko k tomu, aby si vynútila tretí set. Sobolenková však získala štyri gemy v sérii a ako vôbec prvá Bieloruska dokráčala k titulu na US Open. V dvanástom geme využila druhý mečbal.Sobolenková si napravila chuť po neúspešnom vlaňajšom finále Us Open, v ktorom prehrala v troch setoch s Američankou Cori Gauffovou. Bieloruska natiahla víťaznú sériu na 12 zápasov. Vo vzájomnej bilancii vedie nad Pegulovou 6:2, v New Yorku nadviazala na finálový triumf z augustového turnaja v Cincinnati." uviedla Sobolenková počas slávnostného príhovoru pred prevzatím trofeje z rúk legendárnej Billie-Jean Kingovej.Pegulová dosiahla napriek finálovej prehre životný úspech. "," zdôraznila rodáčka z Buffala, ktorá sa vo svetovom rebríčku posunie na tretie miesto.