Sobolenková splnila úlohu favoritky, zdolala Bronzettiovú

ženy - dvojhry - 2. kolo:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 6:1,

Elena Rusepvá (Rum.) - Barbora Krejčíková (ČR-8) 6:4, 7:5,

Wang Yafan (China) - Diane Parryová (Fr.) 6:0, 6:4,

Coco Gauffová (USA-3) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 6:0,

Peyton Stearnsová (USA) - Daria Kasatkinaová (Rus.-12) 6:1, 7:6 (3),

Emma Navarrová (USA-13) - Arantxa Rusová (Hol.) 6:1, 6:1,

Viktorija Azarenková (Biel.) - Clara Burelová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:1,

Donna Vekičová (Chor.-24) - Greet Minnenová (Belg.) 7:5, 6:1,

Jelina Switolinová (Ukr.-27) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:1, 6:2,

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-29) - Iva Jovic (USA) 4:6, 6:4, 7:5,

Čchin-wen Čeng (Čína-7) - Erika Andrejevová (Rus.) 6:7 (3), 6:1, 6:2,

Marta Kosťuková (Ukr,-19) - Harriet Dartová (V. Brit,! 7:6 (10), 6:1,

Madison Keysová (USA-14) - Maya Jointová (Austr.) 6:4, 6:0,

Paula Badosová (Šp.-26) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 7:5,

Elise Mertensová (Belg.) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 6:3, 6:2,

Jule Niemeierová (Nem.) - Mojuka Učijimová (Jap.) 6:4, 6:0

New York 29. augusta (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková neprešla cez 2. kolo dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Wimbledonská šampiónka prehrala v pozícii nasadenej osmičky s Rumunkou Elenou Gabrielou Ruseovou 4:6, 5:7. Finalistka z roku 2017 Američanka Madison Keysová si ako nasadená štrnástka poradila s Austrálčankou Mayou Jointovou 6:4, 6:0. Úlohu favoritky potvrdila Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá vyradila Luciu Bronzettiovú z Talianska v dvoch setoch 6:3, 6:1.Ruseová sa vďaka zisku skalpu Krejčíkovej dostala v New Yorku prvýkrát medzi elitnú 32.ku. "Je to ako sen. Barbora je skvelá hráčka, v uplynulých troch rokoch vyhrala veľa zápasov a má vo svojej zbierke tituly z Wimbledonu i Roland Garros. Tento triumf si veľmi cením," uviedla pre akreditované médiá Rumunka, ktorá v dueli o postup do osemfinále nastúpi proti turnajovej dvadsaťšestke Španielke Paule Badosovej.