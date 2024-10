Sobolenková tretíkrát v rade vyhrala turnaj WTA vo Wu-chane

dvojhra - finále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Čeng Čchin-wen (Čína-5) 6:3, 5:7, 6:3

Wu-chan 13. októbra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane. V pozícii nasadenej jednotky zdolala päťku "pavúka" domácu Číňanku Čeng Čchin-wen po trojsetovom boji 6:3, 5:7, 6:3. Pre svetovú dvojku to bol štvrtý turnajový triumf v sezóne a sedemnásty v kariére.Sobolenková v tomto roku vyhrala grandslamové turnaje Australian Open a US Open, Cincinnati a v nedeľu skompletizovala triple (predtým 2018 a 2019) vo Wu-chane. Na tomto turnaji si udržala neporaziteľnosť a vylepšila si bilanciu na 17:0. Dvadsaťšesťročná tenistka urobila významný krok k zosadeniu Poľky Igy Swiatekovej z čela rebríčka. V online rankingu na ňu stráca už len 69 bodov.Bieloruska uspela aj v štvrtom vzájomnom zápase proti Čeng Čchin-wen. Úradujúca olympijská šampiónka prvýkrát získala proti Sobolenkovej set. Pre Číňanku to bolo prvé finále na turnaji WTA 1000, predtým bola najďalej štyrikrát vo štvrťfinále.