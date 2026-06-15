< sekcia Šport
Sobolenková vedie rebríček WTA, Pohánková poskočila o 27 miest
V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková. V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šrámková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia. Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do 2. kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Clary Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šrámková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia. Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do 2. kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Clary Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.
Rebríček WTA k 15. júnu:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 9090 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 6733, 4. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6056, 5. (6.) Mirra Andrejevová (Rus.) 5751, 6. (5.) Amanda Anisimovová (USA) 5631, 7. (7.) Coco Gauffová (USA) 4879, 8. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4315, 9. (9.) Victoria Mboková (Kan.) 3670, 10. (10.) Karolína Muchová (ČR) 3388,... 122. (120.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 637, 227. (223.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 325, 253. (280.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 283
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 9090 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 6733, 4. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6056, 5. (6.) Mirra Andrejevová (Rus.) 5751, 6. (5.) Amanda Anisimovová (USA) 5631, 7. (7.) Coco Gauffová (USA) 4879, 8. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4315, 9. (9.) Victoria Mboková (Kan.) 3670, 10. (10.) Karolína Muchová (ČR) 3388,... 122. (120.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 637, 227. (223.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 325, 253. (280.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 283