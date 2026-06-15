Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. jún 2026Meniny má Vít
< sekcia Šport

Sobolenková vedie rebríček WTA, Pohánková poskočila o 27 miest

.
Na snímke tenistka Mia Pohánková (SVK) v stretnutí proti nasadenej jednotke turnaja Aline Čarajevovej (RUS) na ženskom tenisovom turnaji J&T Banka Slovak Open 2. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.

Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasleduje Kazaška Jelena Rybakinová a Poľka Iga Swiateková. V najlepšej desiatke došlo k jedinej zmene, keď sa Ruska Mirra Andrejevová dostala pred Amandu Anisimovú z USA.

Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šrámková na 122. mieste, Viktórii Hrunčákovej patrí 227. pozícia. Najväčší skok však spravila Mia Pohánková, ktorá sa po postupe do 2. kola na turnaji v Hertogenboschi a vyradení nasadenej dvojky Clary Tausonovej posunula o 27 miest vyššie na 253. priečku.



Rebríček WTA k 15. júnu:

1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 9090 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 6733, 4. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6056, 5. (6.) Mirra Andrejevová (Rus.) 5751, 6. (5.) Amanda Anisimovová (USA) 5631, 7. (7.) Coco Gauffová (USA) 4879, 8. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4315, 9. (9.) Victoria Mboková (Kan.) 3670, 10. (10.) Karolína Muchová (ČR) 3388,... 122. (120.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 637, 227. (223.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 325, 253. (280.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 283
.

Neprehliadnite

Carolina zdolala v šiestom finále Vegas 3:0 a získala Stanleyho pohár

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto dovolenkové destinácie?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach