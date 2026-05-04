Sobolenková vedie rebríček WTA, Šramková poskočila na 118. miesto
Autor TASR
Londýn 4. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok vyše 1500 bodov. Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, v rebríčku figuruje na 118. pozícii.
Sobolenková si udržala prvé miesto napriek vyoadnutiu vo štvrťfinále turnaja WTA 1000 v Madride, kde bola v úlohe obhajkyne. Na tretiu priečku poskočila Poľka Iga Swiateková cez Američanku Coco Gauffovú. V rámci top 10 poskočila ešte víťazka madridského turnaja Mirra Andrejevová z Ruska, Talianka Jasmine Paoliniová (8.) a Victoria Mboková z Kanady (9.). O tri pozície si pohoršila Jelina Svitolinová z Ukrajiny a momentálne je na desiatej priečke.
Šramková sa zúčastnila na challengeri v Španielsku a postúpila do druhého kola. Spomedzi krajaniek sú k nej najbližšie 219. Viktória Hrunčáková a Mia Pohánková (273.). Tá poskočila o 68 pozícii po finálovej účasti na turnaji v nemeckom Wiesbadene.
rebríček WTA ku 4. máju:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10.110 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8555, 3. (4.) Iga Swiateková (Poľ.) 6948, 4. (3.) Coco Gauffová (USA) 6749, 5. (5.) Jessica Pegulová (USA) 6136, 6. (6.) Amanda Anisimovová (USA) 5985, 7. (8.) Mirra Andrejevová (Rus.) 4181, 8. (9.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 3722, 9. (10.) Victoria Mboková (Kan.) 3531, 10. (7.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3530, ..., 118. (122.) Rebecca Šramková (SR) 675, 219. (218.) Viktória Hrunčáková (SR) 320, 273. (341.) Mia Pohánková 253
