Roland Garros: Sobolenková zdolala Čchin-wen a postúpila do semifinále

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Čeng Čchin-wen (Čína-8) 7:6 (3), 6:3

Paríž 3. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii nasadenej jednotky zdolala na parížskej antuke vo štvrťfinále osmičku „pavúka“ a zlatú olympijskú medailistku zo singla z OH 2024 Čeng Čchin-wen z Číny 7:6 (3), 6:3. V boji o finále sa stretne s víťazkou duelu medzi obhajkyňou Poľkou Igou Swiatekovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.Úvodný štvrťfinálový súboj začala lepšie Čchin-wen. V treťom geme brejkla súperku a viedla 3:1. Sobolenková sa nevedela presadiť svojou nátlakovou hrou, no v ôsmej hre jej Číňanka pomohla. Čchin-wen urobila dve dvojchyby a stratila podanie. O zisku prvého setu nakoniec rozhodol tajbrejk. Skrátená hra patrila favorizovanej Sobolenkovej. Úvod druhého dejstva priniesol dlhé výmeny od základných čiar. Bieloruska v nich mala o trochu navrch a v piatom geme to potvrdila brejkom. Čchin-wen síce okamžite kontrovala, no potom opäť stratila servis. Sobolenková na druhý raz už výhodu potvrdila a už si víťazstvo nenechala vziať. V deviatom geme za stavu 5:3 premenila svoj prvý mečbal v zápase. Odplatila tak Číňanke prehru spred mesiaca z antuky v Ríme a upravila vzájomnú bilanciu na 7:1.Sobolenková bude bojovať o svoje prvé parížske finále, v roku 2023 prehrala v semifinále s Češkou Karolínou Muchovou. „,“ uviedla v prvom pozápasovom rozhovore Sobolenková. Dvadsaťdvaročná Čchin-wen si napriek štvrťfinálovej prehre vylepšila svoje maximum na Roland Garros, doteraz najďalej sa dostala v roku 2022, keď vypadla vo štvrtom kole.