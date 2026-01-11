< sekcia Šport
Sobolenková zdolala Kosťukovú vo finále v Brisbane
Autor TASR
Brisbane 11. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. Líderka svetového rebríčka zdolala v nedeľňajšom finále Ukrajinku Martu Kosťukovú v dvoch setoch 6:4 a 6:3.
výsledky:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Marta Kosťuková (Ukr.-16) 6:4, 6:3
