Sobolenková zdolala Kosťukovú vo finále v Brisbane

Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Foto: TASR/AP

Arina Sobolenková (Biel.-1) - Marta Kosťuková (Ukr.-16) 6:4, 6:3

Autor TASR
Brisbane 11. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. Líderka svetového rebríčka zdolala v nedeľňajšom finále Ukrajinku Martu Kosťukovú v dvoch setoch 6:4 a 6:3.



výsledky:

Arina Sobolenková (Biel.-1) - Marta Kosťuková (Ukr.-16) 6:4, 6:3
