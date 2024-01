Sobolenková zdolala vo finále Australian Open Čchin-wen

ženy dvojhra - finále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Čeng Čchin-wen (Čína-12) 6:3, 6:2

Melbourne 27. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková triumfovala vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Asutralian Open. V sobotňajšom zápase zdolala čínsku súperku Čeng Čchin-wen jasne v dvoch setoch 6:3, 6:2. Sobolenková tak obhájila vlaňajší titul a vyhrala druhý grandslam v kariére.Dvadsaťpäťroná Bieloruska odohrala svoje tretie finále a podujatí veľkej štvorky. Zároveň sa stala prvou hráčkou, ktorá obhájila titul na AO od roku 2013, vtedy to dokázala jej krajanka Viktoria Azarenková. Na turnaji bola v pozícii nasadenej dvojky, jej súperka bola dvanástka. Pre Čchin-wen bola účasť vo finále grandslamu prvá v kariére. Zároveň bola prvou Číňankou po desiatich rokoch, ktorá bola na takomto podujatí v tejto fáze. Naposledy to dokázala jej krajanka Na Li, ktorá vyhrala vo finále AO nad Slovenkou Dominikou Cibulkovou. So Sobolenkovou zviedla len druhý vzájomný zápas po vlaňajšom US Open, vo štvrťfinále vtedy prehrala 1:6, 4:6.Sobolenková mierila za víťazstvom hneď od začiatku. Na úvod predviedla čistú hru a v druhom geme využila prvý brejkbal. Čchin-wen dokázala priebeh mierne zdramatizovať, za stavu 0:2 viedla 40:0 na podaní súperky, no tri brejkbaly nevyužila. V ôsmom geme ešte predviedla niekoľko es a nedovolila Sobolenkovej využiť tri setbaly. Bieloruska nakoniec zakončila víťazne prvý set na vlastnom podaní.V druhom dejstve získala Sobolenková súperkin servis hneď v prvom i v piatom geme. Číňanka jej uľahčila hru niekoľkými dvojchybami a v záverečnom geme to vyzeralo na čistú hru pre Bielorusku. Tá však nevyužila tri mečbaly za sebou a počas zhody sa dokonca dostala k jednému brejkbalu aj Čchin-wen. O dva fiftíny neskôr však Sobolenková využila piaty mečbal a nedopustila ďalšiu drámu.uviedla Sobolenková po prebraní trofeje. Medzi najlepšiu štvorku sa prebojovala na šiestom grandslame za sebou, trikrát z toho bola vo finále.povedala Čchin-wen. Do finále postúpila bez toho, aby čelila nasadenej hráčke, čo sa stalo prvýkrát od roku 1995. Naposledy bola v takejto pozícii Španielka Arantxa Sanchezová Vicariová, ktorá podľahla Mary Pierceovej z Francúzska taktiež 3:6, 2:6.