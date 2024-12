Sobolenková získala ocenenie Hráčka roka 2024 podľa WTA

St. Petersburg 9. decembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková získala po prvý raz v kariére ocenenie Hráčka roka podľa WTA. V uplynulej sezóne pridala dva grandslamové tituly a rok zakončila na prvom mieste svetového rebríčka.



Na základe hlasovania tenisových médií sa hráčkou s najväčším zlepšením stala Američanka Emma Navarrová. Novozélanďanka Lulu Sunová získala ocenenie nováčik roka. Talianky Saru Erraniovú a Jasmine Paoliniovú vyhlásili za najlepšie deblistky.



Sobolenková zvíťazila v januári na Australian Open a v septembri na US Open. Dosiahla zápasovú bilanciu 56:14 a na prémiách zarobila takmer 10 miliónov dolárov. V októbri predbehla na čele rebríčka Poľku Igu Swiatekovú.



Navarrová sa v septembri dostala do najlepšej desiatky poradia WTA. Na US Open sa prebojovala až do semifinále, v ktorom prehrala so Sobolenkovou. Sunová sa z pozície mimo prvej dvestovky svetového poradia vyšplhala na 39. miesto.



Erraniová a Paoliniová získali pre Taliansko zlatú medailu vo štvorhre na olympijských hrách v Paríži a pomohli svojej krajine vyhrať Pohár Billie Jean Kingovej, keď vo finále zdolali Slovenky 2:0 na zápasy.