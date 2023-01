Sobolenková získala prvý grandslamový titul: Ďakujem tímu

ženy - dvojhra - finále:



Arina Sobolenková (Biel.-5) - Jelena Rybakinová (Kaz.-22) 4:6, 6:3, 6:4



Melbourne 28. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Vo finále v Melbourne zvíťazila v pozícii nasadenej päťky nad turnajovou dvadsaťdvojkou Kazaškou Jelenou Rybakinovou za dve hodiny a 28 minút 4:6, 6:3 a 6:4. Vďaka sobotňajšiemu triumfu získala prémiu 1,95 milióna eur pred zdanením, už pred finále mala istotu, že sa v pondelňajšom vydaní rebríčka WTA posunie na druhé miesto za Poľku Igu Swiatekovú.Dvadsaťštyriročná Sobolenková získala prvý singlový titul na podujatiach veľkej štvorky, uspela hneď vo svojom prvom grandslamovom finále. V tejto sezóne ešte stále neprehrala a ťahá sériu jedenástich víťazných zápasov. Okrem singlového má v zbierke aj dva grandslamové tituly vo štvorhre, spoločne s Belgičankou Elise Mertensovou triumfovali v roku 2019 na US Open o dva roky neskôr v Melbourne. Dvadsaťtriročná Rybakinová, ktorá vlani triumfovala vo Wimbledone, si musí na svoju druhú grandslamovú trofej ešte počkať. Rodáčka z Moskvy, ktorá od roku 2018 reprezentuje Kazachstan, poskočí vo svetovom rebríčku na 10. miesto.Sobolenková predvádzala vo finále svoj typický agresívny tenis. Zaznamenala až 51 víťazných úderov, o 20 viac ako jej súperka. Blysla sa aj 17 esami (Rybakinová ich mala deväť), mala 65-percentnú úspešnosť pri prvom podaní. Bieloruske pri ceste za titulom nezastavilo ani sedem dvojchýb, súperka urobila iba jednu.Finále začala aktívnejšie Rybakinová, v úvode ťažila z kvalitného podania, po ktorom dokázala Bielorusku zatlačiť do defenzívy. V treťom geme prelomila súperkin servis a viedla 3:1. Sobolenková na začiatku kopila dvojchyby, no postupne sa dostala do tempa a dokázala vyrovnať na 4:4. Záver však patril Kazaške, ktorá brejk z deviateho gemu potvrdila následnou čistou hrou a získala set za 34 minút v pomere 6:4. Sobolenková prehrala vôbec prvý set v sezóne.V druhom však zlepšila prvé podanie, začala hrať agresívnejšie a po brejku vo štvrtom geme si vybudovala náskok 4:1. V šiestej hre sa Rybakinová vyhrabala z troch brejkbalov a dokázala upraviť na 2:4 i 3:5. Bieloruska si však koncovku druhej sady postrážila a zakončila ju štýlovo esom.O všetkom tak musel rozhodnúť tretí set. Diváci v Aréne Roda Lavera v ňom sledovali viacero zaujímavých dlhých výmien. Hráčky si držali servis až do siedmeho gemu, keď Sobolenková vzala súperke podanie a ujala sa vedenia 4:3. Bieloruska výborne returnovala a brejk následne v ôsmej hre potvrdila. Rybakinová ešte dokázala znížiť na 4:5, no záver setu patril Sobolenkovej, ktorá v desiatom geme premenila v poradí štvrtý mečbal.Sobolenková si prevzala cennú trofej z rúk slávnej Američanky a víťazky Australian Open z roku 1968 Billie Jean Kingovej. "uviedla Sobolenková v slávnostnom príhovore.