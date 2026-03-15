Nedela 15. marec 2026
Sobolenková získala titul v Indian Wells, vo finále zdolala Rybakinovú

Aryna Sobolenková z Bieloruska oslavuje po víťazstve nad Elenou Rybakinovou z Kazachstanu na tenisovom turnaji BNP Paribas Open v nedeľu 15. marca 2026 v Indian Wells v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Indian Wells 15. marca (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prvýkrát v kariére stala víťazkou turnaja WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. Svetová jednotka zdolala v nedeľnom dramatickom finále dvojhry nasadenú trojku Kazašku Jelenu Rybakinovú v troch setoch 3:6, 6:3 a 7:6 (6). Sobolenková sa revanšovala súperke za prehru vo finále januárového Australian Open, čo je jej zatiaľ jediná prehra v tomto roku.

Dvadsaťsedemročná Sobolenková zvíťazila vo finále v Indian Wells na tretí pokus, predtým dvakrát neuspela v súboji o titul. V roku 2023 prehrala vo finále práve s Rybakinovou. Bilanciu vzájomných zápasov upravila na 9:7. Celkovo vybojovala 23. titul na okruhu ATP, z toho jubilejný desiaty na „tisíckových turnajoch“.

Kazaška sa napriek prehre posunie v najnovšom vydaní rebríčka WTA z tretieho na druhé miesto, keď preskočí Poľku Igu Swiatekovú.

ženy - dvojhra - finále:

Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 3:6, 6:3, 7:6 (6)
