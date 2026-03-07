< sekcia Šport
Sobolenková zvládla súboj 2. kola turnaj v Indian Wells
Ďalej ide i Američanka Coco Gauffová. Štvorka podujatia zdolala Rusku Kamillu Rachimovovú 6:3, 7:6 (5).
Autor TASR
Indian Wells 7. marca (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do 3. kola turnaja WTA v kalifornskom stredisku Indian Wells. V stretnutí 2. kola zvládla nasadená jednotka súboj s Japonkou Himeno Sakacumeovou 6:4, 6:2.
výsledky - 2.kolo:
Linda Nosková (ČR-14) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:3, 6:3, Emma Raducanuová (V. Brit.-25) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:1, 6:3, Talia Gibsonová (Austr.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 6:3, 7:5, Victoria Mboková (Kan.-10) - Kimberly Birrellová (Austr.) 6:4, 7:6 (5), Clara Tausonová (Dán.-17) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:6 (9), 6:2, Arina Sobolenková (Biel.-1) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 6:4, 6:2, Sorana Cirsteová (Rum.) - Diana Šnajderová (Rus.-21) 6:2, 7:6 (0), Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Wang Sin-jü (Čína-30) 6:3, 6:1, Anna Kalinská (Rus.-23) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:4, 7:6 (4), Coco Gauffová (USA-4) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:3, 7:6 (5), Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Anastasia Potapovová (Rak.) 6:7 (5), 6:2, 6:3, Jaqueline Cristianová (Rum.) - Maya Jointová (Austr.-29) 0:6, 6:2, 7:5, Naomi Ósaková (Jap.-16) - Victoria Jimenezová (And.) 7:5, 6:2, Camila Osoriová (Kol.) - Iva Jovicová (USA-18) 4:6, 7:6 (4), 6:3, Amanda Anisimovová (USA-6) - Anna Blinkovová (Rus.) 5:7, 6:1, 6:0, Alexandra Ealová (Fil.-31) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:5, 4:6, 7:5.
