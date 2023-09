Sobolenkovú zdolala Keysovú a je prvýkrát vo finále dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - semifinále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Madison Keysová (USA-17) 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5)

Coco Gauffová (USA-6) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:4, 7:5

New York 8. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open. Nadchádzajúca jednotka svetového rebríčka zvíťazila v druhom semifinálovom stretnutí po tuhom boji nad domácou, sedemnástou nasadenou Madison Keysovou v troch setoch 0:6, 7:6 (1) a 7:6 (5). V boji o titul sa stretne s turnajovou šestkou Cori Gauffovou, ktorá prešla cez Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 6:4 a 7:5.Druhé semifinále bolo ako na hojdačke. Prvý set bol jasne v réžii Keysovej, ktorá zaskočila súperku dobrou obranou, menením rytmu a presnými údermi z forhendu. Hneď v prvom geme ju brejkla, zopakovala to ešte dvakrát a favorizovanej Bieloruske, ktorá v pondelok vymení na čele svetového rebríčka Poľku Igu Swiatekovú, dala kanára. Keysová predviedla v prvom sete 12 winnerov v porovnaní s tromi svojej súperky a na nevynútené chyby to bolo 5:12. Sobolenková získala len 36 percent bodov z prvého podania a servis jej robil problémy aj v úvode druhej sady. V prvom i siedmom geme síce predviedla čistú hru, no medzitým ju Keysová dvakrát brejkla a viedla 5:3 a 15:0 pri súperkinom podaní. Sobolenková sa však dokázala zmobilizovať, najmä spresnila podanie, vyhrala dvanásť loptičiek v sérii a otočila na 6:5. V dvanástom geme nevyužila dva setbaly, ale v následnom tajbrejku dominovala (7:1). Keysová si cez prestávku vypýtala lekárske ošetrenie mimo kurtu. Vo vyrovnanom treťom sete, keď bolo na oboch hráčkach už badať únavu, sa dostala na koňa Američanka, no brejk do stavu 4:2 nepotvrdila, keď sa na returne vytiahla jej súperka. Duel dospel až do tajbrejku a v ňom slávila triumf opäť Sobolenková. Dokonca dvakrát, keďže za stavu 7:3 si myslela, že už je koniec. Prekvapujúci omyl, ktorý si ihneď uvedomila, ju nerozhodil a nakoniec vyhrala 10:5.," povedala bezprostredne na kurte dvadsaťpäťročná Bieloruska, ktorej to vo Flushing Meadows vyšlo na tretí pokus. Vlani i predvlani skončila v semifinále. Proti Gauffovej zabojuje o druhý tohtoročný grandslamový titul, v januári vyhrala Australian Open. Dvadsaťosemročná Keysová si zahrala o titul v roku 2017, keď nestačila na krajanku Sloane Stephensovú (3:6, 0:6). O rok neskôr vypadla v semifinále.Úvodný semifinálový duel medzi Gauffovou a Muchovou museli prerušiť na približne 50 minút pre protest klimatických aktivistov. Štyri osoby ho narušili krikom v úvode druhého setu za stavu 1:0 pre devätnásťročnú Američanku. Sedeli v hornej časti tribúny a na tričkách mali nápis "koniec fosílnych palív", pričom jeden z nich si prilepil bosé nohy o podlahu. Aj preto trvalo organizátorom tak dlho, kým ho vyviedli zo štadióna a duel mohol pokračovať. Obe tenistky išli počas pauzy z kurtu do útrob štadióna.Duel odštartovala lepšie Gauffová, ktorá využila nervozitu a veľa chýb svojej súperky. Servis jej zobrala v druhom i šiestom geme a rýchlo viedla 5:1. Dvadsaťsedemročná Češka sa v závere setu pozviechala, vyhrala tri gemy za sebou a dotiahla sa na 4:5. Pri jej podaní však Gauffová predviedla čistú hru a išla do vedenia. Dlhá pauza v úvode druhej časti sadla lepšie Muchovej, ktorá sa zlepšila a hrala vyrovnanejšie. Vo ôsmej hre prišla o podanie, následne však Gauffovú brejkla, keď odvrátila mečbal a pri svojom servise vyrovnala na 5:5. O všetkom rozhodol dlhý dvanásty gem, v ktorom si hráčky vymenili 40 úderov. Muchová odvrátila ďalšie štyri mečbaly, ale šiesty už nie a prehrala 4:6, 5:7.Pre mladú Američanku to bolo jedenáste víťazstvo v sérii a 17 z uplynulých 18 zápasov. Počas tejto šnúry vyhrala turnaje vo Washingtone a Cincinnati, kde vo finále zdolala taktiež Muchovú. Teraz zabojuje o najväčší úspech v kariére. "Vyrastala som pri sledovaní tohto turnaja, takže pre mňa znamená nesmierne veľa, že som postúpila do finále. Mám čo oslavovať. Ale práca ešte nie je hotová, takže snáď ma podporíte aj vo finále," povedala na kurte po konci zápasu. Gauffová je prvá americká tínedžerka, ktorá sa prebojovala do finále od Sereny Williamsovej v roku 2001.