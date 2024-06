Sobota ponúkne v B-skupine šláger v Berlíne, Španieli vs Modrič

Sobota 15. júna, 18.00 h



B-skupina, 1. kolo /Olympijský štadión Berlín/



Španielsko - Chorvátsko



rozhodca: Michael Oliver (Ang.)







Predpokladané zostavy:



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand, Nacho, Grimaldo - Merino, Rodri - Pedri - Yamal, Morata, Williams



Chorátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Brozovič - Modrič, Kovačič - Majer, Budimir, Kramarič



Berlín 14. júna (TASR) - Futbalisti Španielska a Chorvátska sa v sobotu stretnú v prvom veľkom šlágri európskeho šampionátu. Repríza vlaňajšieho finále Ligy národov bude mať na Olympijskom štadióne v Berlíne výkop o 18.00 h. Oba tímy sa spolu stretli aj na predchádzajúcich troch ME a na turnaji v Nemecku majú zhodne vysoké ambície. V tzv. "skupine smrti", ako nazvali médiá B-skupinu, budú ich súpermi aj obhajcovia titulu Taliani a Albánsko.Španieli zdolali Chorvátov v oboch predchádzajúcich vzájomných súbojoch, ani raz sa však nerozhodlo v riadnom čase. Vlani "La Furia Roja" vyhrala vo finále LN po výsledku 0:0 až v rozstrele, pred tromi rokmi v osemfinále ME 5:3 po predĺžení.zdôraznil pre uefa.com chorvátsky kouč Zlatko Dalič. Ten sa už tradične bude spoliehať na lídra tímu, 38-ročného Luku Modriča, ktorého čaká piaty kontinentálny šampionát.povedal Modrič. Ten si v dueli proti Španielom môže pripísať 176. zápas v národnom tíme, čím sa vyrovná brankárovi Gianluigimu Buffonovi na treťom mieste historických tabuliek európskych hráčov.Modrič vyhral v tejto sezóne Ligu majstrov s Realom Madrid a iba desiatim hráčom sa doteraz podarilo v jednom roku triumfovať na EURO i zdvihnúť nad hlavu "ušatú" trofej z LM.vyhlásil Dalič, ktorého tím skončil na predchádzajúcich MS na druhom a treťom mieste. Na ME však Chorváti ešte nikdy nevyhrali zápas vo vyraďovacej fáze, ich maximom z európskeho šampionátu je dvakrát štvrťfinále (1996, 2008). "" uviedol chorvátsky kormidelník, ktorého tím uspel v generálke na pôde silného Portugalska 2:1. Menšie zdravotné problémy hlásil v tréningovom kempe iba ľavý obranca Joško Gvardiol z Manchestru City, ale podľa vlastných slov bude v sobotu na sto percent pripravený nastúpiť.Španielsko je s tromi triumfami na ME (rovnako ako Nemecko) najúspešnejšou krajinou turnajovej histórie a aj teraz patrí k spolufavoritom šampionátu. V príprave si zverenci Luisa de la Fuenteho "zastrieľali" proti Andorre a Severnému Írsku, keď sa spolu štyrmi gólmi blysol útočník Mikel Oyarzabal. V kádri figuruje aj 16-ročný tínedžer Lamine Yamal, ktorý sa môže už v sobotu stať historicky najmladším hráčom (rekord drží Poliak Kacper Kozlowski vo veku 17 rokov a 246 dní) i strelcom ME (rekord drží Švajčiar Johan Vonlanthen vo veku 18 rokov a 141 dní). V tíme sa snúbia skúsenosti rutinérov Daniho Carvajala, Nacha, kapitána Alvara Moratu i Jesusa Navasa s vychádzajúcim hviezdami Pedrim, Ferminom Lopezom, Nicom Williamsom či Yamalom." tvrdí španielsky kouč.De la Fuente ocenil pred súbojom s Chorvátskom kvalitu súpera:Mladík Yamal by nasadenie do súboja s Chorvátskom považoval za vrchol doterajšej kariéry." uviedol pre oficiálnu stránku šampionátu krídelník Barcelony, ktorý oslávi 17. narodeniny deň pred finálovým zápasom EURO 2024.