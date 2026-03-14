< sekcia Šport
Sobotňajší super-G mužov v Courcheveli zrušili
Autor TASR
Courchevel 14. marca (TASR) - Sobotňajší mužský super-G alpského Svetového pohára v Courcheveli zrušili pre husté sneženie, hmlu a slabú viditeľnosť. V nedeľu od 10.45 h by sa mal v prípade priaznivých podmienok uskutočniť vo francúzskom stredisku predposledný superobrovský slalom v tejto sezóne.
Na čele priebežného poradia disciplíny je Švajčiar Marco Odermatt s náskokom 158 bodov pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayerom. Helvét je blízko k zisku tretieho celosezónneho honoru. V piatok si Odermatt definitívne zabezpečil veľký glóbus za celkové prvenstvo v SP a získal aj malú guľu za zjazd, pripomenula agentúra APA.
