Vlhová skončila na sobotňajšom zjazde siedma, zvíťazila Goggiová

Crans Montana 23. januára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová zvíťazila v sobotňajšom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Pripísala si štvrtý triumf po sebe v tejto disciplíne a zopakovala výsledok Američanky Lindsey Vonnovej spred troch rokov. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila siedme miesto, za víťazkou zaostala o 1,05 sekundy. Druhé miesto obsadila Švajčiarka Lara Gutová Behramiová (+0,27), tretia bola Goggiovej krajanka Elena Curtoniová (+0,60).



Dvadsaťosemročná Goggiová dosiahla štvrtý triumf v zjazde v tejto sezóne z piatich možných, celkovo to bolo pre ňu jedenáste víťazstvo v prestížnom seriáli. Talianka sa z triumfu tešila aj v piatok, predtým zvíťazila vo Val d'Isere a St. Antone.



Piatkový zjazd organizátori posadili pre zhoršené poveternostné podmienky nižšie, v sobotu však nefúkal vietor a pretekárky štartovali z vrchu. Preteky nedokončila Češka Ester Ledecká, ktorá v strednej časti trate skončila po páde v ochrannej sieti. Ledeckú mrzel pád o to viac, že bola v tom čase v zelených číslach a útočila na pódiové umiestnenie. Druhá najlepšia zjazdárka z piatkových pretekov sa však zrejme vážnejšie nezranila, gestom do kamery naznačila, že je v poriadku.



Vlhová si vďaka 7. miestu pripísala do celkového hodnotenia 36 bodov a zvýšila svoj náskok na čele SP. Jej prenasledovateľka Michelle Gisinová zo Švajčiarska skončila desiata, na konto jej pribudlo 26 bodov. Vlhová má v súboji o veľký glóbus náskok 120 bodov. "Išlo sa mi veľmi dobre, ale bolo to ťažšie ako včera. Viditeľnosť bola zlá, najmä v poslednej pasáži som si nevidela pod nohy, bol to skôr boj o prežitie. Ale so 7. miestom som spokojná. Tento kopec sa mi páči, mám na ňom istotu, poznám ho o niečo lepšie. Cítim sa na ňom dobre. Sezóna je ešte dlhá, musím sa sústrediť sama na seba, a aby som získala čo najviac bodov. Nechcem teraz riešiť, aký veľký je môj náskok," uviedla Vlhová pre RTVS v cieľových priestoroch.