Sobotňajší zjazd v Kvitfjelli ovládli Švajčiari, vyhral Von Allmen

Výsledky zjazdu mužov v Kvitfjelli (sobota, 8. marca):



1. Franjo Von Allmen 1:45,46 min., 2. Marco Odermatt +0,28 sek., 3. Stefan Rogentin (všetci Švajč.) +0,38, 4. Miha Hrobat (Slov.) +0,43, 5. Smiseth Adrian Sejersted (Nór.) +0,51, 6. Dominik Paris (Tal.) +0,59, 7. Nejc Naraločnik (Slov.) +0,75, 8. James Crawford (Kan.) +0,87, 9. Vincent Kriechmayr (Rak.) +1,01, 10. Justin Murisier (Švajč.) +1,05.



Celkové poradie SP (po 31 z 38 súťaží):: 1. Odermatt 1466 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 946, 3. Von Allmen 756, 4. Loic Meillard (Švajč.) 731, 5. Timon Haugan 626, 6. Atle Lie McGrath (obaja Nór.) 580.



zjazd (8): 1. Odermatt 605 bodov, 2. Von Allmen 522 bodov, 3. Alexis Monney (Švajč.) 327, 4. Miha Hrobat (Slov.) 320, 5. Crawford 270, 6. Paris 262 .

Kvitfjell 8. marca (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Franjo Von Allmen zvíťazil v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli. Druhé miesto obsadil rovnako ako v piatok jeho krajan a držiteľ veľkého glóbusu Marco Odermatt, ktorý si upevnil vedenie v celkovom poradí SP. Za víťazom zaostal o 28 stotín. Trio Švajčiarov na pódiu skompletizoval Stefan Rogentin so stratou 38 stotín.Po predposlednom zjazde sezóny je na čele priebežného poradia Odermatt, ktorý môže o dva týždne v americkom Sun Valley obhájiť malý glóbus.poznamenal Von Allmen, ktorý bol v piatok štvrtý. Triumfom si udržal šancu na zisk sezóonej trofeje, no uvedomoval si, že k jeho zisku by mu pomohla iba zhoda viacerých okolností. "" zdôraznil Von Allmen. Víťaz piatkového zjazdu Talian Dominik Paris obsadil v sobotu 6. miesto.