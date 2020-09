Sociálny projekt Pohár Karola Poláka zavíta opäť na Štrbu

Štrba 28. septembra (OTS) - Táto súťaž je určená pre deti od 14 do 18 rokov. Reprezentácie jednotlivých krajov z celého Slovenska bojovali vo vyraďovacích zápasoch o šancu byť 30. septembra na Štrbe. Do finále postúpili deti z Prešovského, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja.zdôraznil koordinátor grassroots futbalu na Slovensku,Generálny partnerom je aj tento rok spoločnosť Nestlé a hlavným partnerom Nadácia EPH. Futbalová súťaž Pohár Karola Poláka organizuje občianske združenie Múdry pes a spolu s odborným garantom Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.Futbalové zápasy sa hrajú so špičkovými loptami adidas a najlepší jednotlivci dostanú hodinky od spoločnosti tissot a finalistov obliekne do nových dresoch spoločnosť Givsport. Do projektu sa zapojili aj spoločnosti sportika, coty, tesco, spp, nadácia tubapack, metro, albi, camfil, allen overy, matyšák, autoimpex, dm drogerie markt a tatravagonka. Obec Štrba pripravuje turnaju každoročne výborné športové prostredie a mediálnym partnerom je rtvs, tasr a denník Šport.