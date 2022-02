Söderholm po vypadnutí so Slovákmi: Neboli sme na ich úrovni

Peking 15. februára (TASR) - Nemeckí hokejisti chceli na zimných olympijských hrách v Pekingu zopakovať historický úspech spred štyroch rokov a opäť zabojovať o medaily. Na úzkom klzisku však nedokázali podať výkony, aké si predstavovali a s turnajom sa rozlúčili už v úvode vyraďovacej fázy. V kvalifikácii o štvrťfinále podľahli Slovákom jasne 0:4.



V nemeckom tábore zavládla po vypadnutí ponurá nálada, hráči i fanúšikovia očakávali od tímu, v ktorom bolo 10 strieborných medailistov z Pjongčangu a zároveň 19 semifinalistov z MS 2021 v Rige, oveľa lepšie výkony i výsledky. Nemecko ich neukázalo ani v základnej fáze, keď po vysokej prehre 1:5 tesne zdolalo domácu Čínu tesne 3:2 a vyššie kritériá zniesol len duel s USA (2:3).



V play off taktiež ťahalo za kratší koniec. Nemci dokázali zatlačiť Slovensko len v úvode a v ďalšom priebehu už neboli príliš nebezpeční. "Treba priznať, že dnes sme nastúpili proti veľmi, veľmi silnému súperovi. Mužstvu, ktoré ukázalo svoju silu už v skupinovej fáze, i keď s Fínskom a Švédskom prehralo. Už pri analýze sme videli, že dokážu byť nebezpeční. Krok číslo jeden je, že vždy musíte rešpektovať kvality súpera. Proti tomu sme dnes neboli dosť rýchli a tvrdí. Proste sme neboli na ich úrovni," priznal Toni Söderholm.



Fínsky tréner Nemecka uviedol, že jedným z dôvodov, prečo sa nádeje na boj o medaily tak rýchlo rozplynuli, bolo úzke klzisko. Jeho zverenci sa naň nedokázali dobre adaptovať: "Na malom ľade sme neboli dosť dobrí, neboli sme dosť rýchli, na malom priestor sme nerobili dobré rozhodnutia a neboli sme dosť dôslední. To nám po hernej stránke robilo najviac problémov." Ku svojmu zotrvaniu na poste hlavného trénera sa krátko po vypadnutí nechcel vyjadriť.



Hráči však veria, že bude pokračovať. "Samozrejme, chceme, aby Toni zostal," povedal líder a kapitán mužstva Moritz Müller. Aj on priznal, že jedným z faktorov rýchleho vypadnutia bolo úzke klzisko, no boli i ďalšie: "Dnes a ani na celom turnaji sme nepredvádzali našu hru. To, čo sme ukázali, nestačilo. Po prvom zápase sme si už nedokázali vybudovať sebavedomie, čo sa nám na predchádzajúcich turnajoch podarilo. Tých faktorov tam bolo viacej, určite sa to bude veľa analyzovať, aj medzi nami a aj zvonku a musíme vyvodiť zodpovednosť."



Pre tridsaťpäťročného obrancu to bola pravdepodobne posledná olympiáda a preto ťažko niesol vypadnutie. "Keď sme hovorili o medaile, mysleli sme to vážne a aj sme to tak cítili. No vypadli sme, je to veľmi trpká pilulka. Je skoro hovoriť o konci jednej generácie. Myslím si, že po tom, čo sme v posledných rokoch vybudovali, by nebolo správne chcieť všetko ukončiť po turnaji, ktorý nevyšiel. Pre mňa osobne je veľká česť reprezentovať a pokiaľ ma bude treba a bude o mňa záujem, tak som k službám," dodal.