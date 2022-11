Söderholm skončil pri nemeckej reprezentácii a zamieril do SC Bern

Bern 16. novembra (TASR) - Fínsky hokejový tréner Toni Söderholm predčasne ukončil pôsobenie pri nemeckom reprezentačnom tíme a zamieril do klubu SC Bern. Stalo sa tak krátko po tom, čo s nemeckým tímom dosiahol prvenstvo na Nemeckom pohári. S vedením švajčiarskeho klubu podpísal zmluvu do konca sezóny 2023/2024.



Söderholm pôsobil pri nemeckej reprezentácii od roku 2019, keď nastúpil po Marcovi Sturmovi. Nedávno sa s Nemeckým hokejovým zväzom dohodol na pokračovaní spolupráce do roku 2026. Posledným zápasom Söderholma v pozícii trénera nemeckého tímu bolo nedeľné víťazstvo nad Slovenskom 3:0. Tím viedol na troch MS a aj na ZOH 2022.



Už pred príchodom na striedačku nemeckej reprezentácie neskrýval Söderholm ambície pôsobiť v ambicióznych tímoch na klubovej úrovni a nemecké médiá špekulovali aj o záujme z NHL. Príchod do SC Bern pre neho znamená návrat do známeho prostredia, keďže za klub odohral dve sezóny v rokoch 2005-2007. "Toni bol líder ako hráč a teraz je líder aj ako tréner. Dokáže pracovať so skúsenými hráčmi a aj s mladými a rozvíjať ich. Svojou filozofiou dokonale zapadá do našej stratégie. Som veľmi spokojný a vďačný, že sa nám podarilo nájsť riešenie aj s Nemeckým zväzom ľadového hokeja," uviedol športový riaditeľ SC Bern Andrew Ebbett.