Šofér, ktorý usmrtil Rebellina, predstúpi pred súd

Rím 11. marca (TASR) - Nemecký šofér, ktorý pred dvoma rokmi svojím kamiónom usmrtil talianskeho cyklistu Davida Rebellina, predstúpi pred súd. Proces bol stanovený po tom, ako miestna prokuratúra v prípravnom konaní odmietla trest odňatia slobody vo výške troch rokov a 11 mesiacov pre Wolfganga Riekeho, ktorý je v domácom väzení. Termín súdneho pojednávania zatiaľ nebol stanovený. Informovala o tom DPA.



Incident sa stal 30. novembra v severotalianskom meste Montebello. Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že kamión po nehode pokračoval do Verony a 3. decembra sa vrátil do Nemecka. Po tom, čo úrady zadržali nákladné auto, experti identifikovali poškodenie zodpovedajúce zrážke a zistili, že vozidlo bolo vyčistené koncentrovaným, vysoko kyselinovým čistiacim prostriedkom. Navyše, podľa prokuratúry boli vo vnútri kabíny funkčné kamery a zrkadlá, ktoré by vodičovi poskytli priamy i nepriamy výhľad na cyklistu.



Rebellin ukončil bohatú kariéru pred dvoma rokmi. Dokopy nazbieral 62 profesionálnych víťazstiev a v roku 2004 vyhral tri ardenské klasiky po sebe - Amstel Gold Race, La Fleche Wallonne a Liege-Bastogne-Liege. To po ňom dokázal zopakovať len Philippe Gilbert v roku 2011. Talian mal na konte aj etapový triumf z Giro d'Italia v roku 1996.



Do dejín cyklistiky sa zapísal aj negatívne. Rebellin prišiel o olympijské striebro z Pekingu 2008 po tom, čo mal v apríli 2009 pri opakovanom testovaní vzorky pozitívny výsledok na krvný doping CERA. Dostal dvojročný trest, no tvrdil, že nikdy nedopoval. Po treste jazdil už len za menšie tímy, naposledy za Work Service-Vitalcare-Dynatek.