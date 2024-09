Šofér obvinený zo smrti bratov Gaudreauovcov mal v krvi 0,87 promile

New York 13. septembra (TASR) - Vodič, ktorý čelí obvineniu z usmrtenia bratov Johnnyho a Matthewa Gaudreauovcov, mal v krvi 0,87 promile alkoholu. Je to o 0,8 viac než je povolený limit v štáte New Jersey, v ktorom sa stala tragická udalosť. Štyridsaťtriročnému Seanovi M. Higginsovi hrozí 20 rokov odňatia slobody.



Tragická nehoda sa stala 29. augusta, deň predtým, než sa bratia Gaudreauovci mali zúčastniť na svadbe svojej sestry Katie. Obaja boli na bicykloch v momente, keď ich zrazilo auto, ktoré viedol Higgins. Ten je obvinený z usmrtenia vplyvom bezohľadnej jazdy, prechovávania otvorenej nádoby s alkoholom a požitia alkoholu v motorovom vozidle. Na piatkovom videokonferenčnom súdnom pojednávaní sudca nariadil, aby bol súdený napriek argumentom obhajoby, že pred nehodou bol ženatým otcom a občan, ktorý dodržiava zákony. "Je to empatický človek a milujúci otec dvoch dcér. Je to dobrý človek a v tú noc urobil hrozné rozhodnutie," povedal obhajca Matthew Portella.



Higgins polícii povedal, že v ten deň si dal päť alebo šesť pív a podľa trestného oznámenia sa priznal k požitiu alkoholu počas jazdy. Neuspel ani v teste triezvosti v teréne, uvádza sa v sťažnosti. Prokurátor uviedol, že Higgins pil doma po skončení pracovného hovoru a mal znepokojujúci rozhovor s členom rodiny. Podľa prvého zástupcu prokurátora Jonathana Flynna z okresu Salem mal Higgins v minulosti za sebou aj incidenty súvisiace s jeho "zúrivosťou na cestách a bezohľadnou jazdou". Povedal, že Higgins bol zrejme frustrovaný, keď dvaja vodiči pred ním spomalili, aby obišli cyklistov. Higgins pracuje v oblasti financií pre spoločnosť zaoberajúcu sa liečbou závislostí a slúžil v boji v Iraku, uviedli jeho právnici. Jeho manželka však povedala, že pil pravidelne, odkedy pracuje z domu.



Mladší z bratov Matthew ukončil hokejovú kariéru v roku 2022, do NHL sa nepresadil a pôsobil v nižších zámorských súťažiach. Z Johnnyho sa stala hviezda NHL i americkej reprezentácie, v ktorej sa stal v roku 2024 rekordérom v počte bodov na MS (43). V NHL odohral 10 sezón a ročník 2024/2025 mal byť pre neho tretí v klube Columbus Blue Jackets, s ktorým podpísal sedemročnú zmluvu na 68 miliónov dolárov. Prvých osem sezón odohral v Calgary Flames.