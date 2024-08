SENZÁCIA na US Open: Popyrin zdolal Djokoviča a postúpil do 4. kola

muži - dvojhra - 3. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 5:7, 7:5, 6:1, 6:3, Alexei Popyrin (Aus.-28) - Novak Djokovič (Srb.-2) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Frances Tiafoe (US-20) - Ben Shelton (USA-13) 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4, 6:3, Andrej Rubľov (Rus.-6) - Jiří Lehečka (ČR-32) 6:3, 7:5, 6:4, Grigor Dimitrov (Bul.-9) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:3, 6:1, Taylor Harry Fritz (USA-12) - Francisco Comesana (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Casper Ruud (Nór.-8) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:7 (1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1, Brandon Nakashima (USA) - Lorenzo Musetti (Tal.-18) 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (4)

New York 31. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prekvapujúco vypadol už v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Obhajca titulu a druhý najvyššie nasadený hráč prehral s Austrálčanom Alexeiom Popyrinom 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Úradujúci olympijský šampión prvýkrát od roku 2017 ukončil sezónu bez zisku titulu na podujatiach veľkej štvorky. Srb vypadnutím vyrovnal svoje najhoršie vystúpenie v New Yorku, v rovnakej fáze skončil aj v rokoch 2005 a 2006.Popyrin dokázal vo štvrtom vzájomnom stretnutí prvýkrát uspieť. Austrálčan tak nadviazal na triumf z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale. Úvodný set priniesol vyrovnaný priebeh, Djokovič v šiestej hre nepremenil päť brejkbalov, čo využil jeho súper, ktorý v deviatej premenil hneď prvý a zvládol aj koncovku. V druhom dejstve bol Popyrin suverénny na servise, obhajcovi titulu prelomil podanie tentokrát v piatej hre a využil druhý setbal. Tretí bol v réžii favorita, vypracoval si náskok 3:0 a už svoju výhodu nepustil. V štvrtom však opäť zabral Austrálčan, dvakrát brejkol súpera a za stavu 5:2 išiel podávať na víťazstvo. Prvýkrát to nezvládol, no druhý pokus mu už vyšiel. Po nevynútej chybe Djokoviča premenil prvý mečbal. V 4. kole ho čaká domáci Američan Frances Tiafoe, ktorý zdolal krajana Bena Sheltona po päťsetovej bitke 4:6, 7:5, 6:7 (5), 6:4, 6:3.Popyrin tento rok prehral s Djokovičom na Australian Open aj vo Wimbledone. "," uviedol Austrálčan v prvom pozápasovom rozhovore.Tridsaťsedemročný Djokovič sa trápil na podaní, keď urobil až 14 dvojchýb, čo je jeho kariérne maximum počas jedného grandslamového zápasu. Srb pred 18 rokmi na US Open prehral v rovnakej fáze turnaja tiež s Austrálčanom Lleytonom Hewittom, ktorý je kapitán austrálskeho daviscupového tímu a sedel v Popyrinovej lóži pre hostí na štadióne Arthura Ashea. Prvýkrát od roku 2002 ani jednej z veľkej trojky Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer nezískal v sezóne žiadnu grandslamovú trofej.,“ povedal Djokovič podľa AP, ktorý sa vyjadril ako veľmi ovplyvnil jeho výkon olympijský turnaj: ".“ Srb sa vyjadril aj k Popyrinovi: "Ďalej ide šiesty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý zdolal Jiřího Lehečku z Česka 6:3, 7:5, 6:4. Pokračuje aj osmička "pavúka" Casper Ruud. Nór prehrával s čínsky hráčom Šang Ťün-čcheng už 0:2 na sety, no duel nakoniec otočil a tešil sa po výsledku 6:7 (1), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1. Medzi najlepšiu šestnástku sa dostal aj štvrtý nasadený Nemec Alexander Zverev. Finalista z roku 2020 zvíťazil nad Tomasom Martinom Etcheverrym z Argentíny 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.