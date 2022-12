ŠOK V KATARE: Chorvátsko je v semifinále, Brazília na MS končí

MS štvrťfinále:

Chorvátsko – Brazília 1:1 pp (0:0, 0:0), 4:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 117. Petkovič - 105.+1. Neymar. ŽK: Brozovič, Petkovič - Danilo, Casemiro, Marquinhos. Rozhodovali: Olivier – Burt, Beswick (všetci Angl.), 43.893 divákov.



rozstrel z 11 m: Vlašič 1:0, Rodrygo nedal, Majer 2:0, Casemiro 2:1, Modrič 3:1, Pedro 3:2, Oršič 4:2, Marquinhos nedal



Chorvátsko: Livakovič – Juranovič, Lovren, Gvardiol, Sosa (110. Budimir) – Brozovič (114. Oršič), Kovačič (106. Majer), Modrič – Pašalič (72. Vlašič), Kramarič (72. Petkovič), Perišič

Brazília: Alisson – Militao (106. Alex Sandro), Marquinhos, T. Silva, Danilo – Casemiro, Paqueta (106. Fred), Neymar – Raphinha (56. Antony), Richarlison (84. Pedro), Vinicius (64. Rodrygo)

Brazílčan Neymar (hore) sa teší po strelení úvodného gólu v predĺžení štvrťfinálového zápasu Chorvátsko - Brazília na MS vo futbale v katarskom meste Al-Rajján v piatok 9. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Chorvát Borna Sosa (vľavo) a Brazílčan Antony bojujú o loptu v predĺžení štvrťfinálového zápasu Chorvátsko - Brazília na MS vo futbale v katarskom meste Al-Rajján v piatok 9. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Tite počas štvrťfinálového zápasu Chorvátsko - Brazília na MS vo futbale v katarskom meste Al-Rajján v piatok 9. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Brazílčan Lucas Paqueta (vľavo) a brankár Chorvátska Dominik Livakovič počas štvrťfinálového zápasu Chorvátsko - Brazília na MS vo futbale v katarskom meste Al-Rajján v piatok 9. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Hlasy aktérov zápasu (zdroj: FIFA, AFP, DPA, Sportske novosti):



Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Bojovali sme od prvej do poslednej minúty za celý chorvátsky národ. Podarilo sa nám zdolať najväčšieho favorita. Bojovnosť, statočnosť a viera nás charakterizuje, preto postupujeme ďalej. Sme veľmi hrdí, ale toto nie je koniec. Chceme ísť ešte ďalej."

Bruno Petkovič: "Skoro som vyskočil z kože. Neviem to opísať slovami. Je to najcennejší gól v mojom živote. Ukázali sme vieru a charakter."

Thiago Silva, kapitán Brazílie: "Je to ťažké, ale aj keď sme smutní, život ide ďalej. Musíme zdvihnúť hlavy. Som veľmi hrdý na chlapcov, na to, čo sme dokázali, ale žiaľ, taký je futbal."

Casemiro, stredoliar Brazílie: "Pracovali sme na tomto okamihu štyri roky, je ťažké nájsť slová. Mali sme to v rukách a nechali sme si uniknúť semifinále. Je to veľmi ťažký moment."



Dauha 9. decembra (TASR) - Futbalisti Chorvátska sa stali prvými semifinalistami MS v Katare. V piatkovom štvrťfinále zvíťazili úradujúci vicemajstri sveta nad favorizovanou Brazíliou 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.Skóre zápasu otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia Neymar, ktorý 77. gólom v národnom drese vyrovnal rekord legendárneho Pelého. Chorváti však našli v závere zvyšky síl a z prvej strely na bránu poslal zápas do rozstrelu Bruno Petkovič. Pevnejšie nervy v ňom mali zverenci Zlatka Daliča, ktorí vyhrali druhý rozstrel na MS v Katare.V boji o finále sa stretne Chorvátsko v utorok 13. decembra s víťazom zápasu Argentína - Holandsko.Chorvátom sa v úvodných minútach zápasu daril vysoký pressing. Napádanie brazílskej rozohrávky až na hranici šestnástky výrazne sťažovalo favoritovi zápasu konštruktívnu prechodovú fázu. Náznak prvej veľkej príležitosti prišiel v 13. minúte, keď z pravej strany poslal prízemný center Pašalič, ale Perišič po predskočení brániaceho hráča nedokázal loptu ideálne trafiť. "Kanárikom" sa nedarilo vypracovať si žiadnu gólovú šancu. Chorvátsky tím bol v defenzíve výborne takticky pripravený a dokázal nájsť vhodný okamih na aktívny pressing, ako aj prehusťovanie defenzívneho bloku, na čo "Selecao" nevedelo nájsť recept.V prvom polčase sa na gólovú šancu čakalo márne, druhé dejstvo prinieslo dve hneď v úvodných sekundách. Brazília sa okamžite zahryzla do svojho súpera. Najskôr ukázal výborný reflex Livakovič, keď si spätnú prihrávku od Militaa takmer zrazil do vlastnej brány Gvardiol. O pár sekúnd v pokračovaní útočného tlaku dohrali situáciu Brazílčania veľmi zle. Neymar stojaci chrbtom k bráne si nevšimol úplne voľného Viniciusa na hranici pokutového územia, ktorý si pýtal loptu, tá sa mu síce následne odrazila, avšak do nevýhodnej pozície a Livakovič dobre zmenšil strelecký uhol. V 66. minúte boli znovu chorvátski obrancovia trochu dezorientovaní a zakročiť musel Livakovič, keď sa do nebezpečného zakončenia dostal Paqueta. Chorvátsky brankár predviedol svoje kvality aj v 76. minúty pri šanci Neymara, ale opäť v správny čas vybehol proti lopte. Brazília bola počas celého druhého polčasu aktívnejšia a svoj tlak stupňovala. Gól však počas 90 minút nepadol a na rad prišlo predĺženie, pre Chorvátsko druhé vo vyraďovacej fáze.Chorvátom ubúdali sily a Brazília bola častejšie v držaní lopty. Z ojedinelej príležitosti mohli Balkánci nečakane udrieť v 103. minúte, keď hráči v žltých dresoch prepadli. Dokázali síce zdvojiť Petkoviča, ten sa však z podčíslenia dostal šikovnou kľučkou a ponúkol loptu Brozovičovi, ktorý mieril vysoko nad. V nadstavenom čase prvej časti predĺženia prišiel prvý gólový moment. Neymar sa pomocou dvoch narážačiek dostal až do pokutového územia, položil si Livakoviča a poslal Brazíliu do vedenia. Chorváti museli v druhej časti predĺženia otvoriť hru. V poslednej desaťminútovke tak posilnili útok o vysokého útočníka Budimira a prešli na hru s tromi obrancami. Brazília si nedala v 117. minúte pozor na brejkovú situáciu Chorvátov, ktorú začal Modrič, keď výborne zvládol tlak napádajúceho hráča a bol dôležitou súčasťou akcie. Z ľavej strany prihral pod seba na hranicu vápna Oršič a z prvej strely do priestoru brány vyrovnal Petkovič, aj s prispením nešťastného teču Marquinhosa.V rozstrele premenili svoje pokusy všetci Chorváti, navyše Livakovič chytil pokus Rodrygovi a pri jedenástke Marquinhosa mu pomohla pravá žrď. Chorváti tak po štyroch rokoch opäť prenikli medzi najlepšiu štvorku.