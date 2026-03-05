< sekcia Šport
Sokol Hradec Králové prvým finalistom Final Four CEWL
V dueli o cennú trofej nastúpia proti úspešnému zo súboja medzi domácim MBK Ružomberok a SBŠ Ostrava.
Autor TASR
Ružomberok 5. marca (TASR) - Basketbalistky Sokola Hradec Králové sa stali prvými finalistkami Final Four Stredoeuŕopskej ligy (CEWL) v Ružomberku. V semifinálovom dueli zvíťazili nad Sláviou ŠKP Banská Bystrica 84:79. V dueli o cennú trofej nastúpia proti úspešnému zo súboja medzi domácim MBK Ružomberok a SBŠ Ostrava.
Final Four CEWL v Ružomberku
semifinále:
Sokol Hradec Králové – Slávia ŠKP Banská Bystrica 84:79 (44:33)
Najviac bodov: Martišková 24, Hálová 21, Králová 15 - Chovaníková 25, Urbanová 15, Tulonenová 11
