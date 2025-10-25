Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

Sokol Písek zdolal Michalovce 32:30 v 6. kole

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 32:30 (17:15).

Autor TASR
Praha 25. októbra (TASR) - Hádzanárky Sokol Písek zvíťazili v piatom zápase MOL ligy za sebou. V sobotnom stretnutí 6. kola zdolali hráčky MŠK Iuventa Michalovce 32:30.



MOL liga - 6. kolo:

Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 32:30 (17:15)

Najviac gólov: Korešová 11/5, Svobodová a Stellnerová po 5, Hauserová 4 - Dvorščáková 8, Pereirová Costová 6, Soskydová 5. Rozhodovali: Blanár, Petruška, 7 m hody: 5/5 - 5/2, vylúčené: 3:5, 266 divákov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť