< sekcia Šport
Sokol Písek zdolal Michalovce 32:30 v 6. kole
Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 32:30 (17:15).
Autor TASR
Praha 25. októbra (TASR) - Hádzanárky Sokol Písek zvíťazili v piatom zápase MOL ligy za sebou. V sobotnom stretnutí 6. kola zdolali hráčky MŠK Iuventa Michalovce 32:30.
MOL liga - 6. kolo:
Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 32:30 (17:15)
Najviac gólov: Korešová 11/5, Svobodová a Stellnerová po 5, Hauserová 4 - Dvorščáková 8, Pereirová Costová 6, Soskydová 5. Rozhodovali: Blanár, Petruška, 7 m hody: 5/5 - 5/2, vylúčené: 3:5, 266 divákov.
Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce 32:30 (17:15)
Najviac gólov: Korešová 11/5, Svobodová a Stellnerová po 5, Hauserová 4 - Dvorščáková 8, Pereirová Costová 6, Soskydová 5. Rozhodovali: Blanár, Petruška, 7 m hody: 5/5 - 5/2, vylúčené: 3:5, 266 divákov.