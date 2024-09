Sokoli už podľa Lobotku nepatria do C-divízie: Máme na čom stavať

Senec 1. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti podľa Stanislava Lobotku už výsledkovo a herne dokázali, že nepatria do C-divízie Ligy národov. "Sokolov" čakajú v priebehu nasledujúcich siedmich dní dva zápasy LN, vo štvrtok v Estónsku a o tri dni neskôr proti Azerbajdžanu. Tím Francesca Calzonu je v pozícii favorita v oboch stretnutiach aj v celej skupine, z ktorej postupuje najlepší tím priamo do B-divízie.



Slováci už strávili v "céčku" jednu sezónu, keď obsadili pred dvoma rokmi tretie miesto v konkurencii Kazachstanu, Azerbajdžanu a Bieloruska. Aj vtedy bol jasný cieľ postúpiť a práve domáci zápas s Kazachstanom (0:1) naštartoval zmenu na pozícii hlavného trénera. Po štyroch dueloch so šiestimi bodmi a skóre 3:3 sa ujal kormidla práve Calzona. Kazachstan si vtedy už postup nenechal vziať, no taliansky kormidelník nastolil nový prístup a niečo vyše roka po nástupe priviedol Slovákov k postupu na ME. Na nich bojovali jeho zverenci ešte v predĺžení o historický postup do štvrťfinále cez Anglicko (1:2 pp) a obsadili 12. miesto. To je historicky najlepší číselný výsledok Slovenska z ME či MS a práve preto sú momentálne ciele "sokolov" v C-divízii Ligy národov najvyššie.



"Ja to osobne takto neberiem, že sa treba dostať hore z blata. Myslím, že sme sa už z neho dostali nielen po tej výsledkovej stránke, ale aj po hernej. Medzi predošlou edíciou a touto bola kvalifikácia a samotné majstrovstvá, urobili sme veľký pokrok a máme na čom stavať," povedal Lobotka na nedeľnom zraze v Senci. Zároveň opätovne upozornil, že už neexistuje tak veľa futbalových "trpaslíkov". Estónsko disponuje napríklad mladým 22-ročným brankárom Karlom Heinom, ktorý je v tejto sezóne na hosťovaní v španielskom Reale Valladolid.



Azerbajdžan zaskočil Slovákov v predošlej edícii Ligy národov - predstihol ich v tabuľke o tri body a z dvoch vzájomných zápasov si každý tím odniesol po jednom triumfe. Celkové skóre bolo 2:2. "Je to ďalší zápas, ktorý chceme zvládnuť, kde sa chceme dobre prezentovať a podať čo najlepší výkon. Niekedy idete do toho zápasu s tým, že chcete vyhrať, ale ten súper môže mať lepší deň, niekedy nemusí. Reprezentácie sa vyrovnávajú, už to nie ako kedysi, že ste hrali proti ľuďom, ktorí robia vo 'fabrikách' a idú si zahrať za svoju krajinu. Vieme sľúbiť len to, že dáme do toho zápasu všetko," povedal Lobotka.



Zároveň priznal, že tímu bude chýbať atmosféra z EURO, kde stáli proti divácky atraktívnejším súperom, najmä Belgicku (1:0) a Anglicku. "Tak jasné, každý radšej hrá proti Anglicku alebo Belgicku. Rešpekt ku každej krajine alebo klubu, ale každý má rád, keď sú plné štadióny, keď hráte proti tým najlepším hráčom, ale aj toto je futbal. Ak chceme hrať veľké zápasy, najskôr musíme zdolávať tieto, v úvodzovkách, slabšie krajiny," dodal Lobotka.