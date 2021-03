Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní budú bez Slovákov

program MS 2021 v Štokholme:



streda 24. marca: krátky program žien (10.10 SEČ), krátky program športových dvojíc (18.30 SEČ)



štvrtok 25. marca: krátky program mužov (11.40), voľné jazdy športových dvojíc (18.10)



piatok 26. marca: rytmické tance (10.52), voľné jazdy žien (18.00)



sobota 27. marca: voľné jazdy mužov (11.00), voľné tance (17.00)



Štokholm 24. marca (TASR) - Jediným krasokorčuliarskym vrcholom sezóny budú majstrovstvá sveta v Štokholme, tentoraz však bez účasti Slovákov. Pred rokom Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) musela pre koronavírus zrušiť šampionát v Montreale, stalo sa to po roku 1961 len druhýkrát v histórii. V tejto sezóne sa nekonali žiadne vrcholné podujatia ako sú majstrovstvá Európy, finále GP ISU či Majstrovstvá štyroch kontinentov, ale MS sú prvým kolom olympijskej kvalifikácie na ZOH 2022 v Pekingu a tak tlak na ich konanie bol veľký." povedal pre TASR Jozef Beständig, predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.V Štokholme sa svetová elita na MS ukáže ôsmykrát, naposledy sa tak stalo ešte v roku 1947. Na šampionáte bude o cenné kovy bojovať vyše 180 krasokorčuliarov z 39 členských krajín ISU. Rusko musí pre trest od MOV súťažiť pod neutrálnou vlajkou, nebude sa hrať v prípade výhry jeho hymna a ruskí krasokorčuliari musia vystupovať pod skratkou FSR (Figure skating federation of Russia).V súťažiach sólistov nastúpi 33 mužov a 39 žien, prihlásených je aj 24 športových dvojíc a 32 tanečných párov. Do voľných jázd postúpi 24 sólistov, 20 športoviek a 20 tanečných párov. Ťahákom MS bude účasť olympijského šampióna Juzurua Hanjua či obhajcov titulov z MS 2019 v Sajtame Nathana Chena z USA a čínskej športovej dvojice Wen-ťing Suej a Cchung Chan. Ruska Alina Zagitovová, úradujúca olympijská víťazka a majsterka sveta absentuje, keďže na neurčito prerušila kariéru. Francúzski tanečníci a obhajcovia zlata Gabriella Papadakisová s Guillaumeom Cizeronom sa už dávnejšie odhlásili, keďže po prekonaní COVID-19 sa sústredia na budúcu sezónu.ISU bude finančné prémie udeľovať do 6. miesta, celkovo rozdelí 886.000 USD.