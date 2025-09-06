< sekcia Šport
Soler zvíťazil v náročnej 14. etape na Vuelte, na čele Vingegaard
Autor TASR
Alto de La Farrapona 6. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Marc Soler sa stal víťazom 14. etapy pretekov Vuelta a Espana. Jazdec tímu SAE Team Emirates - XRG zvládol sobotnú takmer 136 kilometrov dlhú trasu z Avilesu na vrchol Alto de La Farrapona za 3:48:22 h a triumfoval s 39-sekundovým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), ktorý si udržal červený dres pre lídra celkového poradia. Pódium doplnil Solerov tímový kolega Joao Almeida z Portugalska.
Sobotná etapa bola jednou z najkratších z programu 80. ročníka pretekov, ale patrila medzi tie najnáročnejšie. V úvode čakala pretekárov skôr zvlnená trasa, ku koncu si však museli poradiť s dvoma ťažkými stúpaniami na Puerto de San Lorenzo (10,1 km, 8,5 percent) a cieľ na Alto de La Farrapona (16,9 km, 5,9 percent).
Pokusy o únik sa začali prakticky od štartu pretekov, postupne sa od pelotónu odtrhlo niekoľko skupín. Po 30 km sa na čele usadila skupina 22 jazdcov, ktorá postupne zvyšovala svoj náskok. Na nejaký čas z nej pre problémy s bicyklom vypadol Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike). Po zjazde z prvého výraznejšieho kopca dňa Alto del Tenebreo s vrcholom 66 km pred cieľom mal 24-členný únik náskok viac než šesť minút.
Počas náročného stúpania na San Lorenzo začali odpadávať jazdci z úniku i pelotónu, ktorý postupne skracoval manko. Vrcholom prešiel ako prvý James Shaw z EF Education - EasyPost. Na začiatku cieľového stúpania bolo vpredu už len desať pretekárov a odtrhnúť sa snažil Soler. To sa mu napokon podarilo 16 km pred cieľom a etapu dotiahol do víťazného konca.
