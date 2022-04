Solová ide na protialkoholické liečenie: Chcem vyriešiť moje problémy

New York 30. apríla (TASR) - Bývalá úspešná futbalová brankárka Hope Solová nastúpi na protialkoholické liečenie. Niekdajšiu reprezentantku USA zatkli v marci v spojitosti so šoférovaním pod vplyvom alkoholu.



"Dobrovoľne podstúpim protialkoholické liečenie, chcem vyriešiť moje problémy," uviedla Solová na sociálnej sieti Twitter. "Momentálne sa naplno sústredím na moje zdravie, liečenie a rodinu," dodala dvojnásobná zlatá olympionička z Pekingu a Londýna, ktorá požiadala o posunutie jej tohtoročného uvedenia do Národnej futbalovej siene slávy na rok 2023.



Majsterku sveta z roku 2015 zadržali koncom marca na parkovisku nákupného centra v meste Winston-Salem v Severnej Karolíne. Bola omdletá za volantom naštartovaného automobilu, v ktorom mala na zadných sedadlách svoje dvojročné dvojičky. Obvinili ju z šoférovania pod vplyvom alkoholu, ohrozovania detí a odporu pri zatýkaní.



Štyridsaťročná Američanka mala problémy so zákonom už v roku 2014, keď ju obvinili z napadnutia dvoch príbuzných. Trvala na svojej nevine a obvinenia definitívne stiahli v roku 2018. Informácie priniesla agentúra AFP.