Solová sa pred súdom priznala, dostala dvojročnú podmienku a pokutu

Winston-Salem 26. júla (TASR) - Dvojnásobná olympijská víťazka a majsterka sveta vo futbale Hope Solová sa pred americkým súdom priznala k jazde pod vplyvom alkoholu. Okrem pokuty dostala dvojročnú podmienku, 30-dňový nepodmienečný trest si nemusí odpykať, keďže sa dobrovoľne podrobila protialkoholickej liečbe.



Bývalú úspešnú reprezentantku USA zadržali koncom marca v meste Winston-Salem v Severnej Karolíne. Vyše hodinu bola na parkovisku nákupného centra v bezvedomí za volantom naštartovaného automobilu, v ktorom mala na zadných sedadlách svoje dvojročné dvojičky. "Bola to obrovská chyba, určite najväčšia v mojom živote," uviedla pred súdom Solová, proti ktorej stiahli ďalšie dve obvinenia z ohrozovania detí a odporu pri zatýkaní. Zaplatiť musí pokutu 2500 dolárov a ďalších 600 za laboratórne testy, pri ktorých jej okrem trojnásobne prekročeného limitu alkoholu zistili v krvi aj prítomnosť THC.



"Podcenila som, akou deštruktívnou súčasťou môjho života sa alkohol stal," vyhlásila podľa AP 40-ročná Solová, ktorá mala problémy so zákonom už v roku 2014. Vtedy ju obvinili z napadnutia dvoch príbuzných. Trvala na svojej nevine a obvinenia definitívne stiahli v roku 2018. V drese USA odohrala 202 duelov, vybojovala zlato na OH 2008 aj 2012, v roku 2015 pomohla k zisku titulu majsteriek sveta. Z národného tímu ju vyradili v roku 2016, keď po prehre so Švédskom obvinila súperky zo zbabelosti pre ich defenzívny štýl hry.