Soloviov skončil po bitke v nemocnici s úrazom hlavy

Moskva 21. decembra (TASR) - Ruského krasokorčuliara Dmitrija Soloviova museli v Moskve hospitalizovať. Dvojnásobný olympijský medailista a majster Európy z roku 2013 utrpel pri bitke úraz hlavy.



Svedkyňa útoku, ktorou je dvojnásobná majsterka Európy v curlingu Anna Sidorovová, informovala agentúru TASS, že Soloviov sa zapojil do bitky na ulici s neznámou skupinou ľudí, aby bránil svoju priateľku. "V súvislosti s incidentom sme zadržali dve osoby. Obaja sú mladiství," zverejnila moskovská polícia.



Tridsaťdvaročný Soloviov na vrcholných podujatiach súťaží v tancoch na ľade s partnerkou Jekaterinou Bobrovovou. V tímovej súťaži získali na OH zlato v Soči 2014 a striebro v Pjongčangu 2018. Na európskom šampionáte triumfovali v roku 2013 v Záhrebe, z ME majú ešte tri striebra a dva bronzy. Na 3. mieste skončili aj na MS v Londýne 2013.