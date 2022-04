Solovú obvinili zo šoférovania pod vplyvom alkoholu a ohrozovania detí

Los Angeles 2. apríla (TASR) - Dvojnásobná olympijská víťazka vo futbale Hope Solová čelí obvineniam zo šoférovania pod vplyvom alkoholu, ohrozovania detí a odporu pri zatýkaní. Bývalú americkú brankárku zadržali v meste Winston-Salem v Severnej Karolíne. Údajne bola na parkovisku vyše hodinu omdletá za volantom naštartovaného automobilu, v ktorom mala na zadných sedadlách svoje dvojročné dvojičky.



Štyridsaťročná Solová sa vyjadrila na sociálnej sieti Twitter prostredníctvom právnych zástupcov: "Hope nemôže hovoriť o situácii, ale chce dať všetkým vedieť, že jej deti sú jej život. Okamžite ju prepustili a momentálne je doma so svojou rodinou. Okolnosti sú miernejšie, než napovedajú pôvodné obvinenia. Teší sa na príležitosť obhájiť sa." Američanka mala problémy so zákonom už v roku 2014, keď ju obvinili z napadnutia dvoch príbuzných. Trvala na svojej nevine a obvinenia definitívne stiahli v roku 2018.



Solová získala s hráčkami USA zlaté medaily na OH 2008 aj 2012, v roku 2015 pomohla k zisku titulu majsteriek sveta (bilancia na MS 1-1-1). Informovala o tom agentúra AFP.