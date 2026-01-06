Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Solskjaer a Carrick sú kandidátmi na trénera Manchestru United

Tréner Ole Gunnar Solskjaer. Foto: TASR/AP

Podľa informácií AP sa už začali rozhovory so Solskjaerom a Carrickom o obsadení pozície dočasného kouča, ten by viedol tím do konca prebiehajúcej sezóny.

Autor TASR
Manchester 6. januára (TASR) - Bývalí futbalisti Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer a Michael Carrick sú kandidátmi na post dočasného trénera účastníka anglickej Premier League. Vedenie klubu v pondelok ukončilo spoluprácu s Portugalčanom Rubenom Amorimom.

Podľa informácií AP sa už začali rozhovory so Solskjaerom a Carrickom o obsadení pozície dočasného kouča, ten by viedol tím do konca prebiehajúcej sezóny. V stredajšom dueli proti Burnley FC povedie mužstvo Darren Fletcher. „Nepočítal som s tým, všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Budem sa však usilovať pripraviť tím čo najlepšie," uviedol Fletcher pred duelom s Burnleym, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.
