Solskjaer bráni Greenwooda a dúfa, že Maguire sa spamätá z kauzy

Manchester 18. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer prezradil, že požiadal predstaviteľov anglickej reprezentácie, aby nenominovali útočníka Masona Greenwooda na duel Ligy národov. Ten následne putoval z Islandu predčasne domov, pretože spoločne s Philom Fodenom z Manchestru City porušili karanténu.



Greenwood sa stal terčom kritiky zo strany reprezentačného trénera Garetha Southgatea, ktorý ho nenominoval na duel s Dánskom, no Solskjaer svojho zverenca bráni. "Mal fantastickú sezónu a po nej menej ako dva týždne voľna. Snažil som sa zariadiť, aby mal v lete odpočinok, klub o to špeciálne požiadal aj reprezentáciu. Potreboval si odpočinúť fyzicky aj psychicky. Takže keď napokon odišiel, uvedomoval som si, že je pod tlakom. Urobili sme však všetko pre to, aby sme ho ochránili a pomohli mu. Bude v poriadku," povedal na obranu svojho zverenca nórsky tréner podľa agentúry AFP.



Tretí tím uplynulého ročníka Premier League riešil cez leto aj ďalšiu kauzu a to so svojím kapitánom Harrym Maguireom, ktorý dostal podmienečný trest od gréckych úradov za incident na ostrove Mykonos. Solskjaer je presvedčený, že opora obrany sa už dokáže sústrediť iba na futbal. "Prirodzene, je to ľudská bytosť a v mysli bude mať udalosti z tohto leta. Je však silnou osobnosťou a snáď to hodí za hlavu," vyhlásil Solskjaer.