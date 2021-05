Solskjaer po postupe kritizoval hráčov aj rozpis zápasov

Bratislava 7. mája (TASR) - Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer nemal veľa pozitívnych slov po postupe svojho tímu do finále futbalovej Európskej ligy. Okrem toho, že nebol spokojný s výkonom svojich zverencov po prehratej odvete s AS Rím 2:3, ešte viac bol nahnevaný na funkcionárov, ktorí sa starajú o rozpis zápasov. "Červení diabli" totiž musia odohrať najbližšie štyri zápasy Premier League v priebehu desiatich dní a do konca sezóny šesť duelov za 18 dní.



"Je to fyzicky nemožné," uviedol nórsky kormidelník pre BT Sport. Manchester sa v sobotu predstaví na ihrisku Aston Villy, o dva dni neskôr hrá s Leicestrom, o ďalšie dva privíta Liverpool. Po štvordňovej pauze hrá s Fulhamom, následne cestuje do Wolverhamptonu a 26. mája ho čaká finále EL v Gdansku s Villarrealom, ktorý postúpil cez Arsenal Londýn po domácej výhre 2:1 a remíze 0:0 na Emirates Stadium. "Je to neslýchané. Tieto rozpisy vytvárajú ľudia, ktorí nikdy nehrali futbal na takejto úrovni. Pre hráčov je to fyzicky nemožné. Nie je to spravodlivé. Pre nasledujúce štyri zápasy budeme potrebovať každého jedného hráča. Je to vo veľmi rýchlom slede a my musíme byť pripravení," hromžil Solskjaer.



Manchester postúpil do finále EL vďaka vysokému triumfu v úvodnom zápase, v ktorom zdolal Rimanov na Old Trafford 6:2. V odvete na Stadio Olimpico sa anglický tím ujal vedenia v 39. minúte po zásahu Edinsona Cavaniho, ktorý si po kolmici od Freda potiahol loptu k šestnástke a tvrdou strelou k žrdi rozvlnil sieť. Domácim sa štvrťhodinu po prestávke podarilo otočiť skóre zásluhou presných zásahov Edina Džeka a Bryana Cristanteho, ktoré domácim vliali novú energiu a do súpera sa ešte viac zahryzli. O osem minút neskôr vyrovnal opäť Cavani, no v 83. minúte si strelil vlastný gól Alex Telles a AS si pripísalo skalp United.



Podľa Solskjaera nepodali jeho zverenci taký výkon, ako očakával a i keď prišli "červení diabli" do odvety s pohodlným štvorgólovým "vankúšom", zbytočne dali súperovi nádej na zdramatizovanie semifinále. Ten hral oduševnene a nebyť zahodených šancí, mohol sa pobiť o ešte lepší výsledok. "Sme vo finále, ale druhý polčas odvety bol veľké sklamanie, bol veľmi, veľmi zlý. Odohrali sme jeden veľmi dobrý polčas v prvom zápase na Old Trafforde, vďaka ktorému sme postúpili. Som sklamaný, že sme v Ríme prehrali, hlavne po tom výkone, aký sme predviedli v druhom dejstve," zvozil svojich zverencov.



Potešil ho aspoň výkon brankára Davida de Geu, ktorý si pripísal deväť úspešných zákrokov. "Semifinále sa pokojne mohlo skončiť 8:6 pre Rím. Bola to zvláštna odveta, neustále sme im odovzdávali loptu, no našťastie máme jedného z najlepších brankárov na svete. Sme vo finále a tešíme sa na 26. mája," dodal Solskjaer.



Rimania si vypracovali množstvo čistých šancí a aj keď mali z úvodného zápasu veľké manko, nevzdali sa a bojovali až do konca. Odmenou im bolo víťazstvo na záver úspešnej sezóny v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži. "Bolo pre nás dôležité, aby sme odišli so vztýčenými hlavami a odohrali sme dobrý zápas. Toto víťazstvo sme si zaslúžili, tento rok sme mali skvelú Európsku ligu a bolo dobré ju takto zakončiť," agentúra AFP citovala stredopoliara Cristanteho.



Finále Európskej ligy UEFA 2020/2021 je na programe 26. mája v Gdansku. United už majú na konte triumf v európskom pohári číslo dva z roku 2017, keď zdolali Ajax Amsterdam 2:0. Pre Villarreal pôjde o finálovú premiéru v súťaži.