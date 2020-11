Solskjaer verí v silu United,pred Evertonom zdôrazňuje pozitívnu myseľ

Londýn 6. novembra (TASR) – Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer nepodlieha skepse ani po prehre s tureckým Basaksehirom Istanbul (1:2) v Lige majstrov, ktorá podčiarkla nevydarený štart do sezóny. Bývalý kanonier verí, že v najbližšom zápase Premier League na pôde štvrtého Evertonu má so svojím tímom šancu uspieť.



"Ako by to bolo, keby som sám sebe neveril," cituje agentúra DPA Solskjaera, ktorý United vedie od marca 2019. "Nezrútim sa ako domček z karát po jednom či dvoch nevydarených výsledkoch," zdôraznil.



Z prvých šiestich zápasov ligovej súťaže United trikrát prehrali, momentálne im patrí až 15. miesto. Solskjaer je však presvedčený, že tím musí ostať mentálne silný a v takomto rozpoložení nastúpiť aj v sobotu v Goodison Parku. "Vždy bude na nás vyvíjaný tlak, sme predsa Manchester United. Proti Evertonu musíme byť pozitívne naladení," zdôraznil.