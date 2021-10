Solskjaer viedol utorňajší tréning Manchestru United pod veľkým tlakom

Manchester 26. októbra (TASR) - Tréner Ole Gunnar Solskjaer z Manchestru United je pred sobotňajším šlágrom najvyššej anglickej futbalovej súťaže na pôde Tottenhamu Hotspur pod veľkým tlakom. Utorňajší tréning viedol po sérii nepriaznivých výsledkov, ktorá vyvrcholila domácim debaklom 0:5 od odvekého rivala FC Liverpool.



Pre nórskeho kouča to bola najťažšia prehra vo funkcii. Zdroj z prostredia klubu však potvrdil pre agentúru DPA, že Solskjaer nechýbal v tréningovom centre Carrington. V utorok odštartovali prípravy na najbližší duel, v pondelok mali hráči voľno. "Do ďalšieho zápasu už musíme ísť v správnom rozpoložení. Manchester United prežil ťažké časy aj v minulosti a vždy sa z nich otriasol. Musíme to prekonať a začať pracovať na výkonoch, výsledkoch, čistých kontách," povedal Solskjaer.



Podľa medializovaných správ mu bezprostredne nehrozí odvolanie, no podľa stávkových kancelárií je najväčší favorit na jeho prípadné vystriedanie Talian Antonio Conte.