Solskjaera po prehre hnevali arbitri: Urobili dve hrubé chyby

Londýn 28. januára (TASR) - Bývalý obranca Manchestru United Rio Ferdinand kritizoval tím po prekvapujúcej prehre v stredajšom domácom zápase Premier League s posledným tímom tabuľky Sheffieldom United 1:2. Ferdinandovi chýbalo viac energie a agresivity, tréner "červených diablov" Ole Gunar Solskjaer zasa nebol spokojný s výkonmi arbitrov.



Pre hostí to bola len druhá výhra v sezóne a prvá na ihrisku súpera. "Už od prvej minúty hral Manchester bez tvrdosti a energie, na ktorú sme zvyknutí. Musím však vzdať hold Sheffieldu, ich tréner pripravil tím dobre, ale Manchester im nerobil žiadne problémy. Bruno Fernandes bol neviditeľný, rovnako aj Paul Pogba. Ak sa niekto na Old Trafford vznášal v oblakoch, lebo sme boli prví v tabuľke, potom bol tento zápas skvelou skúškou. Musíme sa vrátiť na zem. V uplynulej dobe hral tím skvele, teraz však v tomto teste neuspel," citoval Ferdinanda Daily Mail.



Bývalý obranca kritizoval aj ďalšie opory, Marcusa Rashforda a Anthonyho Martiala. "Nič nevytvorili. Minulý týždeň v zápase Liverpoolom podali skvelý výkon. Teraz bola ich hra proti tímu zo spodnej časti tabuľky pochmúrna, miestami neživá. S takou nestabilitou nemôžete byť šampióni. Hovoríme o tom už veľa mesiacov."



Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera si skomplikovali situáciu v boji o titul. Vďaka remíze tretieho Leicestru si síce udržali druhú priečku v tabuľke, no ich mestský rival Manchester City má na čele o bod viac a zápas k dobru. United mali počas celého stretnutia hernú prevahu i viac šancí, no nedokázali ich premeniť. Hosťujúci Kean Bryan si v 23. minúte nabehol na center z rohu a rozvlnil sieť. Domáci brankár David de Gea reklamoval faul, ale rozhodca gól uznal. Anthony Martial dostal v 30. minúte loptu do brány, ale až po hvizde rozhodcu po faule Harryho Maguirea na brankára Aarona Ramsdalea. "Červení diabli" vyrovnali v 64. minúte taktiež po rohovom kope, na ktorý si najlepšie nabehol Maguire, no o desať minút znova prehrávali. Súperovi nechali príliš veľa miesta na kombináciu vo vlastnej šestnástke a strelu Olivera Burkea tečoval do vlastnej siete Axel Tuanzebe. "Mali sme loptu v držaní, ale keď dostanete dva lacné góly, vždy to bude ťažké. Nevytvorili sme si dostatočné množstvo gólových šancí, táto mágia nám chýbala. Hráči Sheffieldu bránili dobre, ja to športovo uznávam, ale na druhej sme nemali riešenia. Pri prvom góle bol faul, Billy Sharp narazil do Davida de Geu. Na druhej strane, náš gól neznali, podľa mňa to nebol faul, ale nič s tým neurobíme. Boli to dve hrubé chyby rozhodcu," citoval Solskjaera portál bbc.com.



Spokojnosťou s výsledkom nežiaril ani nový tréner FC Chelsea Thomas Tuchel. V premiére na lavičke "Blues" jeho zverenci iba remizovali s Wolverhamptonom 0:0. "Blues" síce mali výrazné držanie lopty až 78 percent a množstvo šancí, ale nedokázali ich pretaviť na gól. "Vošiel som po zápase do šatne a všetkým som povedal, že nemusia byť sklamaní. Bol som veľmi spokojný s výkonom, čo sa týka našej energie. Súper patrí v lige medzi tímy, ktorý má najnebezpečnejšie protiútoky, my sme mu takmer nič nedovolili," uviedol Tuchel pre klubový web.



Nový tréner Londýnčanov mal po svojom prvom zápase dobré pocity a verí, že jeho tím bude napredovať: "Tvrdo sme pracovali, počas zápasu sme nestratili intenzitu a preto som skutočne veľmi spokojný. Teším sa, kam sa dostaneme."