Solskjear viní zo slabej domácej formy červené plachty na štadióne

Manchester 14. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United v tejto ligovej sezóne prehrali štyri zápasy a všetky doma. Tréner Ole Gunnar Solksjear pred štvrtkovou odvetou štvrťfinále Európskej ligy naznačil, čo sa môže skrývať za nevýraznými výkonmi na vlastnom trávniku. Podľa Nóra za to môžu červené plachty prekrývajúce prázdne sedadlá na Old Trafforde.



Solskjear je presvedčený, že nejasný kontrast medzi červenými dresmi a rovnakým pozadím spôsobuje jeho zverencom problémy a znižuje presnosť prihrávok. Klub však už pristúpil k zmene a červené plachty vymenil v apríli za čierne s tematikou boja proti rasizmu. "Teraz uvidíte zlepšenie. Nemalo by to slúžiť ako výhovorka, ale niektorí hráči sa naozaj zmienili, že mali problém periférne nájsť spoluhráča, keď na pozadí červených dresov boli červené plachty i sedadlá," citovala Solskjaera agentúra AFP.



Hoci ide o bizarné vysvetlenie, nie je to po prvý raz, keď tréner United poukázal na optické problémy. Pred 25 rokmi Alex Ferguson nariadil hráčom v polčasovej prestávke ligového zápasu v Southamptone prezliecť si dresy. "Červení diabli" vtedy bojovali o titul, vyhrali jedenásť z dvanástich zápasov a na pôde zachraňujúceho sa súpera boli jasnými favoritmi. Nastúpili však v šedých dresoch a do prestávky po slabučkom výkone prehrávali 0:3. Podľa Fergusona ich dresy neboli dobre vidieť v odraze zapadajúceho slnka. Cez prestávku im nariadil vymeniť ich za modré s pásikmi. Napokon síce prehrali 1:3, ale ich výkon sa podstatne zlepšil a Ferguson s odstupom času žartoval, že pokuta 10.000 libier boli jeho najlepšie minuté peniaze vôbec.