Šoltés po 500. zápase: Nesledujem si to, ale poteší to
Kariérne jubileum dosiahol symbolicky v Košiciach – jeho rodisku. Prevažnú časť doterajšej extraligovej kariéry však odohral práve v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Košice 24. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Dávid Šoltés z Banskej Bystrice si v piatkovom zápase na ľade HC Košice pripísal svoj 500. štart v slovenskej extralige. Viac než na svoje jubileum však myslel na prehru 1:2, po ktorej sa domáci „oceliari“ bodovo vyrovnali práve Banskej Bystrici.
Hostia si proti domácim Košičanom verili, no doplatili na nízku efektivitu streľby. Patrika Jurčáka v domácej bránke prekonal iba košický rodák Roman Faith, na opačnej strane sa do siete hostí presadil Patrik Lamper pochádzajúci z Banskej Bystrice. Konečný výsledok 2:1 bol podľa Šoltésa odzrkadlením nepremenených šancí hostí. „Mrzí nás to, bol to šesťbodový zápas. Bol to ťažký súboj, no verili sme si. Mali sme veľa šancí, ale nepremenili sme ich,“ konštatoval 30-ročný krídelník.
Kariérne jubileum dosiahol symbolicky v Košiciach – jeho rodisku. Prevažnú časť doterajšej extraligovej kariéry však odohral práve v Banskej Bystrici. V jej farbách nastúpil na 227 duelov, za Košice ich odohral 182. Ďalšie štarty pridal v dresoch Michaloviec (44), Humenného (43) a slovenského tímu do 20 rokov (4). „Také číslo poteší, ale nesledujem to. Dúfam, že mi zdravie ešte umožní hrať, aby som ešte pridal nejaké zápasy,“ dodal Šoltés, ktorý sa stal v roku 2022 prvým držiteľom Ceny Borisa Sádeckého za najkrajší gól sezóny.
V prebiehajúcom ročníku sa mu bodovo darí a s veľkou pravdepodobnosťou si v ňom vytvorí osobné maximum. Po 41 zápasoch má na konte 33 kanadských bodov (18+15), čím si vyrovnal osobný rekord zo sezóny 2021/2022. Po 500 extraligových zápasoch má bilanciu 118 gólov a 121 asistencií. O spokojnosti môže hovoriť aj celý tím Banskej Bystrice, ktorý sa pohybuje v prvej šestke tabuľky so sľubnými šancami na umiestnenie do 4. miesta, ktoré by znamenalo výhodu domáceho prostredia v úvode play off. „Zatiaľ je to dobré. Sadli sme si ako kolektív a aj s trénermi. Vyzerá to celkom dobre. Dúfam, že to tak vydrží čo najdlhšie,“ poznamenal Šoltés.
