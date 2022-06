Solymosyovci do finále technického programu miešaných párov

Budapešť 18. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Silvia a Jozef Solymosyovci postúpili na MS v Budapešti do finále technického programu miešaných párov.



V sobotňajšej kvalifikácii obsadili 10. miesto so ziskom 72,2422 bodu. V súťaži štartovalo 13 dvojíc. Z prvej priečky sa do pondelňajších bojov o medaily kvalifikovali Taliani Lucrezia Ruggierová s Giorgiom Minisinim (88,5734).