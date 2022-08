Solymosyovci získali bronz vo voľných miešaných pároch

ME V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ:



finále voľných miešaných párov:



1. Lucrezia Ruggierová, Giorgio Minisini (Tal.) 89,7333,

2. Emma Garciová, Pau Ribes (Šp.) 84,7667,

3. Silvia SOLYMOSYOVÁ, Jozef SOLYMOSY (SR) 77,0333

Rím 13. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v synchronizovanom plávaní súrodenci Jozef a Silvia Solymosyovci získali na ME v Ríme bronzovú medailu vo voľných miešaných pároch. Vo finále obsadili vo Foro Italcio tretie miesto so ziskom 77,0333 b. Zlato vybojovali domáci Taliani Giorgio Minisini s Lucreziou Ruggierovou.Solymosyovci cvičili na hudbu Ludwiga Minkusa Don Quixote a štartovali ako poslední s číslom 5. Za sebou nechali tandemy z Nemecka i Belgicka a postarali sa o historickú medailu pre slovenské synchro na vrcholnom fóre. V porovnaní z vlaňajšími ME v Budapešti si polepšili o jednu priečku. Solymosyovci sa venujú mixom už osem rokov. Na významné podujatia sa spolu pripravujú od roku 2017, keď robili predplavcov na MS.