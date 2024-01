Som fit a pripravený, povedal Djokovič po zranení zápästia

Melbourne 13. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič je stopercentne pripravený na obhajobu titulu na Australian Open. Minulý týždeň si v dueli tímového United Cupu privodil menšie zranenie pravého zápästia, no podľa vlastných slov je už úplne fit.



Djokoviča museli vo štvrťfinálovom stretnutí United Cupu proti domácemu Alexovi de Minaurovi v Perthe dvakrát ošetrovať. "Už je to v poriadku. Zápästie je v dobrom stave, mal som od zápasu proti de Minaurovi dostatok času na zotavenie. Trénoval som bez bolesti, všetko vyzerá v poriadku. Som fit a pripravený," vyhlásil Djokovič v sobotu, deň pred štartom úvodného grandslamového podujatia roka.



Srb má z Australian Open rekordných desať titulov, v Melbourne Parku ťahá 28-zápasovú víťaznú sériu. V roku 2022 tam nedostal možnosť štartovať, ako nezaočkovaného proti koronavírusu ho deportovali z krajiny. Djokovič utrpel minulý týždeň proti de Minaurovi (4:6, 4:6) prvú prehru na území Austrálie od januára 2018.



V prvom kole Australian Open nastúpi v nedeľu proti chorvátskemu kvalifikantovi Dinovi Prižmičovi. "Dúfam, že sezónu začnem tak, ako som odštartoval väčšinu mojich sezón - víťazstvom tu v Austrálii, v Melbourne. Je to nepochybne moje obľúbené miesto," zdôraznil Djokovič.