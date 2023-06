Som nadšený, hovorí de Zerbi o Dahoudovom prestupe do Brightonu

Londýn 16. júna (TASR) - Nemecký futbalista Mahmoud Dahoud prestúpil z bundesligovej Borussie Dortmund do anglického Brightonu. Dvadsaťsedemročný stredopoliar podpísal s klubom Premier League štvorročný kontrakt.



Dahoud pôsobil celú doterajšiu kariéru v Nemecku. "Som nadšený, že mám Mahmouda v tíme. Chcel som ho, keď som bol v Sassuole a som si istý, že pre nás bude prínos," citovala trénera Brightonu Roberta de Zerbiho agentúra DPA. "Teší nás, že do klubu prinesieme Mahmouda. Jeho kvalita a schopnosti naozaj pridajú k Robertovym možnostiam. Je to kvalitný hráč, má veľa skúseností s hraním na vysokej úrovni v Nemecku aj v Európe," dodal technický riaditeľ klubu David Weir.