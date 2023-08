Sommer by mal v pondelok skompletizovať prestup do Interu Miláno

Miláno 7. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer by mohol v pondelok skompletizovať očakávaný prestup do Interu Miláno. V jarnej časti uplynulej sezóny pôsobil v Bayrene Mníchov, kde nahradil zraneného Manuela Neuera.



Zástupcovia Interu sa stretli s hráčom v nedeľu večer, v pondelok je na pláne zdravotná prehliadka. Účastník tohtoročného finále Ligy majstrov má za novú posilu zaplatiť šesť miliónov eur.



Tridsaťštyriročný Sommer prišiel do tímu úradujúceho nemeckého majstra v januári z Borussie Mönchengladbach. Po návrate Neuera však nemá isté miesto medzi troma žrďami. Informácie priniesla agentúra DPA.