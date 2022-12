Sommer má posilniť Manchester United, k prestupu môže dôjsť túto zimu

Manchester 6. decembra (TASR) - Švajčiarsky futbalový brankár Yann Sommer sa údajne chystá prestúpiť do Manchestru United. Hráč Borussie Mönchengladbach má nahradiť tímovú jednotku Davida de Geu a k zmene pôsobiska by malo dôjsť už túto zimu.



Sommer má s účastníkom Bundesligy platný kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny a podľa nemeckých médií dostal aj možnosť na jeho predĺženie. Do konca tohto ročníka má zmluvu aj De Gea, ktorému robí dvojku Martin Dúbravka. Slovenský reprezentant je na Old Trafford na hosťovaní z Newcastlu United taktiež do konca prebiehajúcej sezóny.



Tridsaťtriročný Sommer prišiel v roku 2014 do Mönchengladbachu z FC Bazilej a vypracoval sa na jedného z najlepších brankárov Bundesligy. Jeho súčasný zamestnávateľ je podľa informácií agentúry dpa pripravený rokovať s anglickým tímom, no športový riaditeľ Roland Virkus by uprednostnil Švajčiarove zotrvanie. "Chceme s ním predĺžiť kontrakt. Zároveň je však normálne, že uvažuje, či svoju kariéru ukončí tu alebo ešte skúsi niečo nové," uviedol Virkus a dodal, že United ešte nepredstavil žiadnu konkrétnu ponuku. Konečné rozhodnutie by malo prísť po skončení MS v Katare.