Sommer zamieril z Bayernu do Interu Miláno

Mníchov 7. augusta (TASR) - Švajčiarsky futbalový reprezentant Yann Sommer skončil v Bayerne Mníchov už po siedmich mesiacoch. Tridsaťštyriročný brankár sa stal novou posilou Interu Miláno. Úradujúci nemecký majster zinkasuje podľa agentúry DPA za Sommera približne 6 miliónov eur.



"Nerazzurri" hľadali náhradu na post tímovej jednotky po odchode Kamerunčana Andreho Onanu do Manchestru United. "Vzrušujúca cesta sa končí. Chcel by som vyjadriť vďačnosť všetkým v Bayerne - spoluhráčom, trénerom, personálu i úžasným fanúšikom, vďaka ktorým bolo hrať za Bayern úžasným zážitkom," napísal Sommer na sociálnej sieti Instagram.



Sommer posilnil bavorský veľkoklub počas zimnej prestávky, keď prišiel z Borussie Mönchengladbach ako náhrada za zraneného Manuela Neuera. V drese Mníchovčanov odchytal 25 zápasov. Plánovaný návrat Neuera by však znamenal, že by musel prijať rolu tímovej dvojky, s čím nesúhlasil. Švajčiarsky reprezentant nechcel ohroziť nedostatkom zápasovej praxe svoju pozíciu jednotky v národnom tíme. "Chápeme a rešpektujeme ho, že hľadá novú výzvu, pretože chce dlhodobo pôsobiť ako brankár číslo 1," uviedol výkonný riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen.